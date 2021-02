'Youtubers' Auronplay y Biyín anuncian su ruptura en directo en Twitch

El mundo de los 'youtubers' españoles está revolucionado por una noticia que se conoció hace unas horas. Los influenciadores y 'streamers' Auronplay y Biyín hicieron pública su ruptura durante una transmisión en vivo de la plataforma Twitch.



Según contaron, desde noviembre su relación de pareja llegó a su fin.



¿Por qué no lo habían dicho antes? Hicieron unas declaraciones en conjunto para dar su explicación.​



En un aparte del clip, que luego fue replicado miles de veces en las redes sociales, Auronplay dice que "nadie lo sabía y, en parte, es también algo que queríamos comunicar a todo el mundo en noviembre, más o menos, no sé la fecha exacta".



Biyín, por su parte, dijo que les costó decirlo porque "llegaban las navidades y todo lo demás. Dijimos 'bueno, no le vamos a decir nada a nuestra familia', y lo pospusimos bastante".



En la conversación mantuvieron un trato bastante amable e incluso amistoso.



"Nosotros, más que ser pareja, nos conocemos desde hace tantos años, que somos familia ya", dijo Auronplay. "Es un amor fraternal, es un amor de familia, nosotros nos queremos montón, pero... como familia", complementó a su vez la influenciadora.



Auronplay señaló a que les hubiera gustado no tener que dar ninguna explicación acerca de su vida personal, pero, al ser figuras públicas, vieron la necesidad de hacerlo. Al parecer, el hecho de que los espectadores consideraran que estaban juntos les hacía sentir que estaban engañándolos.



Biyín advirtió, sin embargo, que tampoco le gustaba dar detalles de lo que le estaba pasando porque se sentía incómoda y porque se considera una "persona muy introvertida".



Concluyeron, en todo caso, que su relación no había cambiado mucho, que seguían saliendo a comer y que continuaban conectándose para jugar.

Auronplay y Biyin llevan desde noviembre sin ser pareja, después de 8 años de relación.

Ojalá todas las relaciones acabasen así de sanas.

Ole ellos por su madurez 👏🏼 pic.twitter.com/E02wxIeRzx — María Muga✨ (@mamuga_db) February 25, 2021

Aunque fueron muy diplomáticos comunicando la noticia, las redes sociales estallaron en comentarios, reacciones y memes de todo tipo.



De hecho, Auronplay y Biyín leyeron varias opiniones en vivo.



📲 | Auron y Biyín reaccionando a los tweets de @DjMaRiiO 😅 pic.twitter.com/ufHumkxwqp — AuronPlay Updates (@AuronUpdates) February 25, 2021

Por supuesto, muchos de los usuarios de redes no repararon en mostrar su tristeza por la ruptura. Otros señalaron la madurez y la sobriedad con la que Auronplay y Biyín les contaron a sus seguidores lo que había pasado.

Pues simplemente bravo por @auronplay y @_biyin_ comunicando su ruptura de la forma que lo han hecho. 0 toxicidad que es lo importante. Mis aplausos. ❤️👏🏻 — DiGref =) (@TheGrefg) February 25, 2021

Una de las razones por las cuales generaron tanto revuelo es que la comunidad de YouTube y sus seguidores se habían acostumbrado a saber que estaban juntos, pues sostenían una relación desde 2013, después de conocerse por internet.



