Youtuber se declara ‘coreano transracial’ tras someterse a 18 cirugías

Oli London, originario de Inglaterra, se sometió a múltiples cirugías para parecerse a Park Jimin, cantante del reconocido grupo musical surcoreano BTS.



De acuerdo con el medio estadounidense ‘TMZ’, London, quien se identifica con el género no binario, anunció este lunes que ahora se siente como un ‘coreano transracial’.



“Hola a todos, por fin soy una persona coreana. Estoy muy feliz de completar mi transformación porque sentía que estaba atrapado en el cuerpo equivocado desde hace 8 años”, comentó.

(De interés: El hombre que se ha sometido a 32 operaciones para convertirse en Elfo).

Para alcanzar este objetivo, London tuvo que someterse a 18 operaciones durante más de un lustro y gastó alrededor de 150 mil dólares (más de 556 millones de pesos colombianos).

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Aunque su más reciente operación fue para estirarse los ojos, London ha compartido postales de todo su proceso de transformación en su cuenta de Instagram.



Incluso viajó hasta Corea del Sur para ser operado por el Dr. Yun Chang Woon, especialista en cirugía plástica.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Dentro de los procedimientos médicos a los que se ha sometido, se destaca una mandibuloplastia, reducción de pómulos, una rinoplastia, un aumento de mentón y una alarplastia.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Y eso no es todo: en su momento también se realizó otro procedimiento estético para que su tono de piel fuera más parecido al del líder de BTS.



“Mi tono de piel no es igual al de Jimin. Por eso me mandé a aplicar algunas inyecciones para que mi piel fuera más pálida”, puntualizó en ese entonces.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Le puede interesar: La colombiana que descubrió estafa que usa imagen de actor surcoreano).

La afición que siente London por este cantante y grupo musical es tan grande que, en su momento, celebró el cumpleaños de Jimin con todos ‘los juguetes’.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Este ‘youtuber’ también incursionó en la música con un particular tema titulado ‘Koreaboo’, el cual hasta el momento acumula más de medio millón de visualizaciones en YouTube.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Por el momento no se sabe cuál será la siguiente operación que se hará London. Sus seguidores están al tanto de las novedades en el cumplimiento de su singular objetivo.



Muchos internautas aplauden sus cambios y resaltan la ‘evolución’ tras cada paso por el quirófano. Otros, en cambio, creen que podría ser un tanto ‘excesivo’.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Demi Moore y más impactantes ‘cambios de cara’ de famosos últimamente

La felicidad de tener una oreja nueva tras exitosa técnica