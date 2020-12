Quiso ser un ‘motivador’ saltando de puente y se fracturó el cráneo

Saa Fomba, un ‘youtuber’ estadounidense, documentó en video una peligrosa hazaña: saltó desde un puente de más de 30 metros sin ningún tipo de protección.



El puente Pennybacker está ubicado en Austin,Texas, y atraviesa el lago Austin. Es reconocido por los grandes arcos en su estructura, desde donde el joven, de 21 años, se lanzó al agua.



En su cuenta de Instagram publicó el video: en el metraje aparece escalando uno de los arcos del puente y, una vez llega a la cima, se lanza al lago.



“Espero que este video los motive a perseguir sus sueños. No quiere decir que tengan que saltar de un puente como yo. Encuentren algo que los desafíe y los motive”, manifestó en la publicación.Las imágenes, que fueron inicialmente publicadas en YouTube, fueron censuradas por esta plataforma de videos.

En sus redes sociales explicó a sus seguidores que, después del salto, sufrió una fractura en el cráneo y fue llevado inmediatamente al hospital.



Además de la fractura, Fomba sufrió una hemorragia cerebral producto del golpe, por lo que fue operado.



La psicóloga Roseann Capanna-Hodge le aseguró a ‘Fox News’ que “el joven quiere creer que su hazaña no tuvo un resultado negativo, pero tiene una lesión cerebral y aún no está fuera de peligro, pues este tipo de lesiones lo pueden afectar a corto y a largo plazo”.



El ‘youtuber’ le aseguró al mismo medio que decidió hacer el video para ganar más popularidad.



“Lo hice por los ‘me gusta’ y los seguidores. No me arrepiento”, dijo.



De igual forma, Alex Joseph, vocero de YouTube, anunció que las pautas de la plataforma prohíben el contenido que, como el de Fomba, promueve actividades peligrosas. El video, por lo tanto, fue eliminado.



Pese a lo absurdo de la situación, y ante las confusas explicaciones, el joven le dijo al medio que su intención con el video no es que las personas repliquen sus comportamientos.

“No hice este video para decirle a nadie que salte de un puente. Este soy yo viviendo mi vida, reportándolo y poniéndolo en YouTube”, expresó.



En otro video, y no contento con el revuelo tras su arriesgada maniobra, Fomba reprochó la decisión de YouTube, pues, según él, hay contenido más polémico que su video, como por ejemplo videos de conductores borrachos o carreras de conductores de Nascar.



También invitó a sus seguidores a pagar una membresía en la plataforma Patreon, para acceder a sus videos sin ningún tipo de censura.



Tendencias EL TIEMPO