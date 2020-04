Indignación: ‘influencer’ con coronavirus grabó video haciendo compras

El ‘youtuber’ venezolano David Show reside en México y acumula en su canal de YouTube más de 130.000 suscriptores. En esta plataforma crea contenido gastronómico, en sus videos prueba diferentes tipos de comidas de todo el mundo y da su opinión acerca de lo que consume.



“Acompáñame a descubrir los sitios de comida y lugares turísticos más geniales. La vamos a pasar brutal”, es la descripción que tiene en su canal.

En sus redes sociales ha manifestado que tiene más de siete años de experiencia en esta plataforma y en ser ‘influencer’. En algunos casos también es reconocido por compartir junto con el reconocido ‘youtuber’ mexicano Luisito comunica.



El pasado fin de semana, el venezolano fue tendencia luego de haber publicado un video en su canal en el que se le ve saliendo de su casa a comprar diferentes tipos de pizzas congeladas, esto para degustar cuál era de mejor sabor y calidad. En el video, además, afirma que no le gusta, ni la sabe cocinar, por eso quería probar este tipo de alimento.

Estoy yendo al supermercado porque necesito abastecerme y estoy yendo en un horario que sé que no hay muchas personas para evitar cualquier contacto FACEBOOK

TWITTER

Durante el video, David Show muestra cuando sale a las calles de la Colonia Narvarte y Del Valle, de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, y va al supermercado a elegir las pizzas. En esta misma publicación, el hombre muestra cuando, días antes, autoridades sanitarias de México fueron a hacerle la prueba para saber si había contraído el virus, ya que él y su pareja tenían casi todos los síntomas. El resultado había dado positivo.



"Ya me siento mejor, aunque me dio la cosa esa que está dando y todos los síntomas"., aseguró, para explicar las razones de su salida.



En el clip se le ve con tapabocas y agregando: “Estoy yendo al supermercado porque necesito abastecerme y estoy yendo en un horario que sé que no hay muchas personas para evitar cualquier contacto”.



(Le puede interesar: Spiranac, la espectacular golfista-influencer que paralizó el deporte)



Algunos mexicanos mostraron su disgusto en contra del venezolano. Algunos medios locales reportaron que un grupo de personas está recolectando firmas para exigir la expulsión del ‘youtuber’ de suelo 'azteca'. Por medio de la plataforma Change.org, esta comunidad se puso la meta de recolectar 5.000 firmas, y ya llevan más de 4.000.

David Show David Show en su canal de YouTube acostumbra a subir contenido gastronómico.

Después de recibir miles de comentarios negativos en sus redes sociales y en su canal de YouTube, David Show publico en su cuenta de Twitter un comunicado en el que manifiesta disculpas a todas las personas que se vieron afectadas con el video.



“En ningún momento mi intención fue dañar o perjudicar a nadie, en días anteriores había presentado algunos síntomas de la enfermedad que afecta al planeta en este momento, sin embargo, ninguno de ellos se manifestó de forma grave “, afirmó en uno de los apartados.



(Lea también: Así es la vida del excéntrico padrastro de Neymar: tiene solo 22 años)

Disculpas públicas David Show. pic.twitter.com/E9eRWbia36 — David Show (@SoyDavidShow) April 14, 2020

Las autoridades también reaccionaron y el hombre podría ser investigado y condenado a 3 años de cárcel por no haber seguido instrucciones. Será vigilado las 24 horas en su domicilio y hasta una querella se presentó para que su actuación no quede impune.



La pandemia del coronavirus ha contagiado a más de 1,9 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 123.000 en todo el mundo. En México se han contagiado más de 5.300 personas y han fallecido más de 400.



Autoridades sanitarias en todo el mundo les han recomendado a las personas acatar las medidas de restricción y las cuarentenas decretadas para evitar que más personas se sigan contagiado y falleciendo.



Tendencias EL TIEMPO