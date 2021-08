'No tenemos cantantes así en Rusia': 'youtuber' al escuchar a Diomedes Diaz

Diomedes Díaz, quien falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, dejó un legado musical inigualable para la música vallenata. De hecho, hoy en día, a casi 8 años de su muerte, aún hay quienes los recuerdan escuchando sus famosas canciones.



De hecho, recientemente se viralizó la reacción de una 'youtuber' rusa al escuchar por primera vez la música del difunto cantante colombiano.



Se trata de Mari Markova - una creadora de contenido que reside en Colombia - que subió un video a su canal de YouTube opinando sobre ‘La plata’ y ‘Sin medir distancias’, dos de las canciones más icónicas del ‘Cacique de La Junta’.



Aunque reconoció que tenía conocimiento de que Diomedes era "un ídolo del vallenato que suena en casi cada fiesta de los colombianos", confesó que era la primera vez que escuchaba su música.



La rusa dijo que en su país "no tenemos canciones o cantantes así", por eso quería "tratar de sentir lo que sienten los colombianos cuando lo escuchan".



De acuerdo a lo que citó en su video, el cantante es “el mayor vendedor de discos en la historia del vallenato” y, por tanto "se hizo merecedor de discos de oro, platino y de diamante".



Su primera reacción fue resaltar lo divertidas que eran las canciones, asegurando que la mayoría de la música colombiana es alegre. De hecho, dijo que "este tipo de música es para cantar, para disfrutar cuando estás con tus amigos tomando traguito, hablando sobre las vidas de cada uno”.



De igual manera, indicó que le sorprende la gran cantidad de instrumentos que se emplean en la construcción de las melodías. "No puedes estar quieto, quieres moverte", contó.



Resaltó además algunas de las frases de las icónicas canciones: “Me gustó mucho esa frase de la canción que dice ‘Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla’. Hay que aprovechar todo lo que tenemos, la vida es una sola”.



Finalmente dijo que le gustaron ambas canciones y que va a escuchar muchas más, pues desea conocer a fondo su música. Esto, sobre todo, debido a que vive en Barranquilla y, según su relato, sus vecinos suelen poner a todo volumen estas y más melodías del genero vallenato.



El video se ha viralizado y ya cuenta con casi 200 mil reproducciones y cerca de 8.500 'Me gusta' en YouTube. La creadora de contenido rusa también ha hecho videos reaccionando a las canciones del cartagenero ‘Joe’ Arroyo y rindiéndole un 'tributo’ al Grupo Niche.



