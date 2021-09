Youtuber demandará a sus padres por traerlo al mundo 'sin su permiso'

Por lo que suele compartir en sus redes sociales, el propósito de vida de Raphael Samuel, un joven que se acerca a los 30 años, parece consistir en demostrar con vehemencia que no debería estar en el planeta Tierra.



Este hombre, proveniente de India, se ha hecho medianamente popular en Internet después de relatar en un video que estaba en proceso de denunciar a sus padres por traerlo a la vida ‘sin su consentimiento’.



Desde entonces, ha diseñado una seguidilla de piezas gráficas y videos cortos en los que describe por qué, según su controvertida opinión, las personas no deberían traer más hijos al mundo.



El planteamiento de este sujeto, que porta siempre gafas de sol y una profusa barba postiza, se resume en tres principios básicos que se extraen de su grabación más popular:

1. “Si nacimos sin nuestro consentimiento, deberíamos ser mantenidos por el resto de nuestras vidas”.



2. “Quiero que los niños se den cuenta que no le deben nada a sus padres”.



3. “Tú no te puedes hacer responsable por algo que no decidiste”.

Un 'antinatalista'

Según dijo, su madre comprende 'plenamente' su forma de pensar. Foto: Facebook: Nihilanand

Según comentó en uno de sus videos, ha sido tanta su pasión por esta especie de ‘ideología antinatalista’ que la ha compartido incluso con sus propios padres.



Lo sorprendente es que, conforme cuenta, sus progenitores lo habrían respaldado.



“Mi mamá reaccionó muy bien. Mi padre todavía se está haciendo a la idea....Mi mamá desearía haberme conocido antes de preguntarme y, así, ella no me hubiera tenido”, declaró en su canal de Youtube.



Precisamente, en medio de los más de 11.000 seguidores que tiene en su cuenta de Facebook, relucen varios comentarios en contra de sus polémicas posturas.



Esas críticas, dice, son la demostración de que tiene “algo de razón”.



“Estoy yendo en contra de los principios fundamentales de la existencia humana, de la reproducción, y eso es lo que quiero: que la gente piense. Algunas personas han dicho que aman lo que digo, que están de acuerdo pero que no pueden decirlo en público”, declaró en otro de sus videos.



Hasta el momento, el youtuber no ha dado ninguna muestra que permita concluir que, en efecto, demandó a sus padres.



Lo único cierto es que, si hubiese tenido la oportunidad de decidir, no estaría aquí grabando sus mensajes ‘antinaturales’.

