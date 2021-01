‘Youtuber’ afirma que descubrió secreto para que un video se viralice

Jimmy Donaldson, de 22 años, es el 'youtuber' más famoso y millonario de esta industria, en la que es mundialmente conocido como MrBeast, pues de acuerdo con 'Forbes' su fortuna alcanza los 24 millones de dólares, lo que le otorga un lugar en el listado de los 30 menores de 30 años más ricos del mundo.



Pero hace algunos años su vida era totalmente diferente. Empezó a crear contenido para YouTube a los 12 años. En ese momento subía videos jugando 'Call of duty' y 'Minecraft', luego se empezó a interesar más por la plataforma y hablaba de las ganancias estimadas de los mejores 'youtubers' de la época.



(Lea también: 10 videojuegos gratis, online y de moda para pasar la nueva cuarentena).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



Cuando tenía 18 años, en 2016, dejó la universidad para dedicarse de lleno a estudiar el algoritmo de YouTube, estaba obsesionado con descubrir qué era lo ha hacía que un video se hiciera viral.



"Me desperté, estudié YouTube, estudié videos, estudié cine, me fui a la cama y esa era mi vida", dijo en una entrevista con 'Bloomberg'.



Junto a un grupo de amigos empezaron la ardua labor de resolver el 'gran misterio', no solo analizaban cada video que era tendencia, sino que también hacían llamadas telefónicas y buscaban datos sobre las publicaciones con más interacciones de los canales más famosos de aquella época.



(De interés: Telenovelas de Caracol y RCN para ver en internet en nueva cuarentena).



Ya había creado contenido, pero no había tenido la recepción que esperaba hasta que un día, en medio de su investigación, llegó a su mente una idea que estaba seguro le daría el éxito que estaba esperando.



El 8 de enero de 2017, publicó 'I counted to 100.000', un video de un poco más de tres minutos en los que se le ve sentado tranquilamente frente a la pantalla contando hasta cien mil.

Contando de cero a 100 mil - MrBeast El primer video que hizo viral MrBeast fue este video, en 2016, contando de cero a 100 mil.

Después de 40 horas seguidas de decir número tras número, MrBeast logró su objetivo: se hizo viral. Tanto así que, a la fecha, cuenta con más de 21,6 millones reproducciones, 118 mil comentarios y 926 mil 'me gusta'.



(Le recomendamos: De La Ghetto y su reguetón para todos los públicos).



Desde entonces no ha parado, solo que en la actualidad y gracias a la fama que ha obtenido, crea contenido más producido, invirtiendo hasta 300.000 dólares en cada video.

La clave del éxito

Los primeros videos de MrBeast evidentemente no eran como los de ahora, en ese entonces solo grababa con su teléfono, no tenía micrófono y hasta su portátil presentaba fallas al momento de la edición.



Luego, cuando decidió dejar la universidad, las condiciones no eran muy diferentes, era consciente de que no tenía mucho dinero por lo que tendría que pensar en viralizarse para empezar a vivir de la famosa plataforma de videos.



“No tenía mucho dinero, así que quería hacer algo grande”, le comentó a 'Bloomberg'.



(Además: Apple, Mango y el curioso origen de los nombres de marcas poderosas).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



Finalmente, gracias al video contando y a los venideros, se dio cuenta de los elementos que eran clave para llegar a más personas: tiempo, miniatura, título e introducción. Para MrBeast es muy importante no compartir un video tan largo o tan corto, tener una miniatura acorde con el contenido, un título sencillo y llamativo y, sobre todo, explicar qué encontrará el suscriptor en el video en los primeros 30 segundos.



Además, según 'Bloomberg', el éxito de MrBeast también está relacionado con que maneja los tres 'géneros' más llamativos de la plataforma: desafíos (challenge), invitar famosos y reaccionar a algo.



Aún así, asegura que no hay una única fórmula para viralizarse y que su fama radica en el video contando, pues "las personas se sienten atraídas por las demostraciones de pura fuerza de voluntad".



Y destacó, para quienes quieren empezar en esto, que "el primer millón de suscriptores que obtenga tomará años, pero el segundo llegará en unos meses".



(Le puede interesar: Conozca estos prácticos trucos para que use mejor su Telegram).

Su contenido

El que sus contenidos estén entre los más vistos de YouTube le ha permitido que diferentes marcas lo busquen para pautar. De hecho, a sus ingresos por visualizaciones (alrededor de 4.000 millones al año) se suman los millones de dólares en ventas de publicidad en todas sus redes sociales.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



Dinero que ha sabido invertir en la producción de sus videos. Por ejemplo, pasar 24 horas en prisión, en un manicomio o en el desierto. Pero, últimamente su contenido a tomado un tinte filantrópico, ha plantado 20 millones de árboles alrededor del mundo, vaciado tiendas completas para donar los productos y también ha regalado dinero a personas sin hogar y a sus suscriptores.



(Le sugerimos: Insólito: futbolista mandó su Ferrari a lavar y se lo destrozaron).



Además, detrás de toda la logística y producción de sus video hay un equipo de 50 personas que lo ayudan, pues la gran mayoría de contenidos requieren de varios días de grabación.



“El dinero es un vehículo para hacer videos más grandes y hacer mejor contenido”, aseguró, pues a diferencia de otros influenciadores, a MrBeast le gusta invertir sus ganancias en sus videos y en sus nuevos negocios.



A finales de 2020, su representante lo convenció de invertir en MrBeast Burger una aplicación creada bajo el modelo de cocinas fantasma, es decir, está asociado con alrededor de 300 restaurantes que preparan hamburguesas según sus instrucciones.



(Siga leyendo: ¿Quién era Richard Ramírez, el asesino de ‘Night Stalker’, de Netflix?).



Aún así y aunque tenga otros planes en mente, asegura que seguirá creando contenido para YouTube, su gran obsesión.



Tendencias EL TIEMPO