El famoso youtuber Luisito Comunica visitará a Colombia

Luis Arturo Villar (Luisito Comunica), el ‘youtuber’ e ‘influencer’ mexicano reconocido por sus contenidos de viajes y experiencias alrededor del mundo anunció que visitará a Colombia.

Por medio de sus historias en Instagram, el youtuber pidió a sus seguidores recomendaciones de lugares para visitar en el país.



"Les tengo noticias muy emocionantes y es que está semiconfirmada, todavía no al cien, pero tal vez a un 80 por ciento que voy a la hermosa Colombia. Así que capos, capas y capes colombianos recomienden lugares a dónde ir, recomienden qué está chido, qué está chido mostrar", dijo.



Y continuó explicando que en su contenido mostrará lo bueno y lo malo del país, sin confirmar la fecha del viaje.



"Se va a hacer una serie de videos mostrando todo tipo de temáticas, no se va a dejar nada afuera. Se mostrará lo hermoso, lo bonito que caracteriza a Colombia, también lo no tan bonito, se va abarcar de todo un poco", agregó Luisito Comunica.

Aclaró también que sus viajes no son financiados para mostrar lo positivo.



