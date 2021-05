Colombianos amenazan a ‘youtuber’ español que criticó al paro nacional

Sin duda, la situación social del país ha generado que diferentes famosos y celebridades de otros rincones del mundo compartan mensajes de apoyo y solidaridad desde el inicio de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria que en su momento propuso el Gobierno Nacional.



Sin embargo, en la mañana de este miércoles 5 de mayo se viralizó una polémica publicación que hizo el 'youtuber' español ‘Dalas Review’ en torno al paro nacional.



En esta, el hombre pregunta por qué siguen marchando las personas en Colombia si ya se retiró la reforma tributaria.

(De interés: ¿Tiene el deber un famoso, o cualquiera, de hablar sobre el paro?).

Chicos tengo una pregunta para LOS QUE SIGUEN HACIENDO MANIFESTACIÓN en Colombia (no respondan los que no están de acuerdo) y la pregunta es:

¿Por qué siguen marchando?



El objetivo (hasta donde sé) era parar la reforma, y esta ya se descartó. ¿Por qué aún siguen? Necesito saber. — Dalas Review (@DalasReview) May 5, 2021

El tuit, que tiene más 3 mil comentarios y 9 mil ‘likes’, despertó el malestar de varios internautas, incluyendo a algunos usuarios colombianos que publicaron una serie de mensajes ofensivos en contra del creador de contenido. Luego, este realizó otras publicaciones hablando sobre las críticas y las amenazas que recibió.

Resumen de mi objetivo de querer informarme;

1. Se pasan LITERALMENTE días spameándome POR TODOS LADOS para que opine.

2. Hago preguntas para que me expliquen sus objetivos.

3. Proceden a INSULTARME, AMENAZARME y decirme "eres un blanco / europeo / privilegiado, no opines"🤡🤡🤡 https://t.co/QKZgPXLz2c — Dalas Review (@DalasReview) May 5, 2021

Los que me insultan y amenazan porque:

Soy blanco -> Sois unos racistas

Soy europeo -> Sois unos xenófobos

Soy hombre -> Sois unos misándricos



Sencillamente no tenéis razón en absolutamente nada. Sólo pregunté cosas muy básicas para informarme y en respuesta me acosaron en masa. — Dalas Review (@DalasReview) May 6, 2021

El hombre recibió tantos comentarios en su contra que en la noche de este miércoles invitó a que sus seguidores denunciaran este tipo de tuits.



“Les recomiendo denunciar estos tweets, no dejen que esta gente acosen impunemente en Twitter, me amenacen y me digan insultos hasta homofóbicos (...) No toleren el acoso y menos aún a los acosadores”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Por cierto, está lleno de tweets así todo mi perfil.

Les recomiendo denunciar estos tweets, no dejen que esta gente acosen impunemente en twitter, me amenacen y me digan insultos hasta homofóbicos.



No toleren el acoso y menos aún a los acosadores.

Besitos buenas noches 💞🥰 https://t.co/M3SZ6su5Lf — Dalas Review (@DalasReview) May 6, 2021

(Le recomendamos: La advertencia de YouTube para 'El Aguante', de Calle 13, en Colombia).

Cabe resaltar que otros reconocidos 'youtubers' extranjeros también se han pronunciado sobre el difícil momento por el que atraviesa el país.



Este es el caso de Ibai Llanos y Luisito Comunica, quienes recientemente utilizaron sus redes sociales para dejar un mensaje de apoyo a Colombia.

Mucha fuerza a todo el pueblo Colombiano. Las imágenes que llegan son terroríficas. — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2021

