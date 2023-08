El pasado 31 de julio se conoció que el reconocido youtuber, Richard Heart recaudó ilegalmente 1.000 millones de dólares en tres ofertas de criptomonedas no registradas.



De acuerdo con 'Reuters' La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó al empresario de estafar a sus inversores con 12,1 millones de dólares tras adquirir el diamante negro más grande del mundo.

Richard Heart o Richard Shuele es el creador de HEX, una criptomoneda lanzada en la red de Ethereum en diciembre de 2019. "El primer certificado de depósito de blockchain en pagar intereses sin intermediarios y sin riesgos de contrapartes", según su página oficial.



El empresario promocionaba los tokens de Hexagonal a través de YouTube como una inversión diseñada para hacer incrementar los ingresos y convertirlos en una "riqueza rápida y sustanciosa".

De acuerdo con la denuncia de la SEC en la corte federal de Brooklyn, Heart y HEX, vendieron la cripto en una oferta no registrada hasta noviembre de 2020, desde que se fundó.



La entidad acusa al financiero de gastar los fondos de los inversionistas del comercio activo de PulseX en millonarios lujos, como autos deportivos McLaren y Ferrari, y cuatro relojes Rolex con un costo de tres millones dólares.



No fue hasta que Heart compró al diamante negro 'The Enigma', valorado en 4,28 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en febrero de 2022, que La Comisión de la Bolsa estadounidense materializó la demanda contra el mismo, según 'CNN'.

Enigma, el diamante negro más grande del mundo, tiene 55 facetas, pesa 555,55 quilates y llegó a la Tierra en un meteorito hace millones de años. Esta semana lo compró por 3,75 millones de euros un vendedor de criptomonedas pic.twitter.com/iFq3cjy8ZE — Materlín (@Maeterlinck) February 11, 2022

“Heart pidió a los inversores que compraran valores de criptoactivos en ofertas que no pudo registrar. Luego estafó a esos inversionistas gastando algunos de sus criptoactivos en bienes de lujo exorbitantes”, señaló Eric Werner, director de la Oficina Regional de Fort Worth en entrevista con el medio anteriormente mencionado.



El ente de control también afirmó en su incriminación que este diseñó una comercialización que prometía el 38 % de rendimientos, intentando eludir las leyes de valores al solicitarles a los inversores que “sacrificaran” en lugar de “invertir” sus criptoactivos a cambio de tokens PLS y PLSX



Hasta el momento, el youtuber no ha salido a declarar para dar su versión de los hechos, así como tampoco se conoce quién será su representante legal.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

