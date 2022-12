Un YouTuber colombiano aseguró que probó las mejores empanadas del país, según él, se encuentran en un lugar ubicado en el municipio de Soacha. Aseguró que el relleno es “diferente” y “especial”, además de contar con sabores exquisitos.

Dada la explicación del influenciador, quien se hace llamar en su canal de YouTube como ‘Cris sin límite’, el negocio lleva allí varios años y se encuentra ubicado exactamente al frente de la Plaza de Soacha, municipio de Cundinamarca.



El sitio, llamado Nutibara, es muy conocido y popular en el sector, según indicó el joven internauta. De hecho, el YouTuber aseguró queeste ha sido catalogado como ‘el mejor sitio de empanadas del país’.



(Lea también: ‘El Menú’, la sátira a la élite del mundo gastronómico).

Tipos de empanadas

Los comensales podrán encontrar empanadas desde la tradicional, como lo es la de carne; las dulces, como la de bocadillo y queso; luego podrá disfrutar de las especiales, como la de camarones o la de pollo con champiñones; u otros rellenos, como la de plátano, la hawaiana y la de maíz.



El influencer afirmó que estas empanadas son únicas y diferentes a las que ha probado con anterioridad, pues “su relleno no es solo grasa sino que en realidad están llenas de carne, pollo o camarones. Además, su masa es delgada y bien cocinada”.

Facebook Twitter Linkedin

Empanada de pollo con champiñones, Hawaiana, de carne, 'cuál es su favorita? Foto: Martín García. EL TIEMPO

El valor de cada empanada es de 3.000 pesos, menos la de camarones que sube a los $6.000 y podrán encontrarlas en la Plaza de Soacha.



(Puede ser de su interés: 'Cosechando sabores' llega a la plaza de La Concordia).



Actualmente, ‘Cris sin límite’ cuenta con más de 17 mil suscriptores en su canal de Youtube y, para dicho video, recibió más de 18 mil visualizaciones y 130 comentarios, en los que resaltan: “Uy, como quisiera conocer Colombia, es un sueño que pienso cumplir algún día”, “Yo soy de Soacha pero vivo hace unos años en Ecuador y la verdad no las he probado, pero cuando vaya pienso no perdérmelas”, “He ido muchas veces a ese lugar y sí es un clásico, deberían ir a la postreria que se llama La gata golosa, es un sitio icónico también, o vayan a Xulacasa, son sitios icónicos de Soacha”, entre otros.

Más noticias

'La baguette' francesa, candidata al patrimonio de la Unesco

¿Por qué la preparación del ron cubano entra a ser patrimonio de la Unesco?

En Colombia crecen más de la mitad de las plantas alimenticias del mundo

Así puede aprovechar el agua queda después de cocinar pasta

Tendencias EL TIEMPO