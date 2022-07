'Brick Experiment Channel', con 2.62 millones de suscriptores en YouTube, han mostrado el proceso de fabricación de un submarino a partir de piezas de Lego que funciona como uno de verdad.



El blog del canal explica que los constructores no son precisamente unos expertos en submarinos, pero sí lo son en construir cosas con piezas de Lego.



Por esta razón, quisieron llegar a otro nivel incluyendo una placa Arduino, que incorpora un receptor de radio para el radiocontrol, un sensor de presión y otro de láser a distancia.



Además, los 'youtubers' afirman que esta pieza no sería un submarino sin un sistema de propulsión. Entonces decidieron colocarle uno basado en la hélice de un dron.



Lo más impresionante de submarino



Lo más impresionante es su lastre, una estructura pesada que se pone en una embarcación para que aumente su peso y su estabilidad.



En el caso de este particular submarino, el lastre es una jeringa médica de grandes dimensiones.



Los ingeniosos hombres de 'Brick Experiment Channel' intentaron construir este submarino desde 2019, tardando tres años en mejorar su proyecto para lograr la versión final, digna de ser presentada en su canal.

Esta “mini” embarcación es capaz de sumergirse a una profundidad constante, de manera automática, incluso puede recorrer el fondo de un río sin ningún contratiempo.



“Este submarino controlado por radio puede mantener una profundidad constante o una cierta distancia del fondo. Está equipado con un sensor de presión y un sensor de distancia láser. Probado en una piscina y un pequeño río”, señala la descripción del video.

