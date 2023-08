El youtuber alemán Dominic Wolf, conocido por difundir en sus redes sociales distintos aspectos de la cultura colombiana y su admiración por ella, sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al confesar que "nunca se había sentido tan poco valorado".



De acuerdo con un video publicado a través de Instagram, el alemán no volverá a lucir la icónica camiseta de la Selección Colombia en su contenido debido a un comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol.

"Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana", explicó en el clipeo.



Según Wolf, la Federación le solicitó retirar varios videos promocionales de sus redes sociales en los que aparece vistiendo la camiseta de la Selección por problemas relacionados con la marca y derechos de imagen.

Este sería el comunicado remitido por la FCF. Foto: FCF

En el comunicado, se explica que al parecer se estarían haciendo "asociaciones indebidas" con la indumentaria de la Selección y ciertos productos que promocionaba el creador de contenido en sus redes sociales.



De acuerdo con el comunicado, se trata de una serie de videos en los que Wolf promociona productos mientras lleva puesta la camiseta. Aunque no se hace una referencia directa a la marca de la FCF, esta está presente en los clipeos.

'Nunca se había sentido tan poco valorado'

Ante esta situación, el youtuber alemán declaró que, con el fin de evitar "cualquier conflicto legal", ya había eliminado los videos promocionales en cuestión al momento de subir su explicación.



"Dentro de los 8 años que llevo viviendo en Colombia nunca me he sentido tan poco valorado de una institución colombiana, la cual siempre he dejado en alto llevando su camiseta con alegría y actitud positiva a todas partes del mundo", agregó.

Finalmente, Dominic dijo que no se pondría la camiseta y dijo cómo se había sentido.



“¿Qué tal esto?, cómo me hace sentir esto? Saben cuanto trabajo hay detrás de todos estos videos que tenía que bajar para evitar problemas legales. Me siento como cuando le ayudas a alguien por muchos años sin pedir nada a cambio y te llega al final para darte un puño en la cara”, contó.

