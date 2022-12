Alan Estadra es un reconocido Youtuber, cantante y actor mexicano. Es conocido por su canal de viajes en internet llamado ‘Alan x el Mundo’, que sirve de referencia para las personas que desean planificar sus viajes al extranjero.

El influencer aprovechó las festividades para confesarle a sus seguidores que era homosexual. Esto lo decidió después de observar el rechazo que sufrieron varias personas en las festividades decembrinas.



“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia”, escribió en Twitter.



Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 — Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022

El actor aprovechó su influencia en las redes sociales para respaldar a todas las personas que han sido rechazadas por su orientación sexual y enviarles un mensaje de apoyo.



"A todos los que esta Navidad no la han pasado bien, han tenido ansiedad, miedo o depresión. Los abrazo. Todo va a estar bien", concluyó.



Sus seguidores agradecieron el apoyo de Alan Estrada a esta comunidad: “Ser visibles es una elección, y hacerlo para compartir algo de esperanza es de lo más noble que podemos hacer por nuestra comunidad. Gracias por compartir, Alan”, escribió un usuario en las redes sociales.

