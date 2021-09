Yotuel, de Orishas, lima asperezas con J Balvin tras duro mensaje

A la ola de reacciones que ha levantado el comentario del cantante J Balvin sobre los premios Latin Grammy, en el que afirmó que no valoran a los exponentes del género urbano, se sumó el cantante y actor cubano Yotuel.



Balvin presentó quejas asegurando que el género urbano es visto únicamente como una manera de obtener “rating”, pero sin darle el “respeto” y “reconocimiento” que se merece.



(Además: J Balvin y Residente: las eternas peleas del reguetón con el Latin Grammy).

En un primer video publicado en redes sociales, el cantante de la agrupación cubana Orishas le respondió a Balvin, no sin antes agradecer a los Latin Grammy por la nominación que obtuvo a ‘Canción del año’ y ‘Mejor canción urbana’.



En el clip le dijo al colombiano: “El movimiento urbano no empezó contigo, empezó hace años con Orishas, cuando en el 99 nos nominaron a ‘Best alternative’, porque no existía la categoría de rap”.



También señaló los nombres de otros artistas que, según él, “han cantado lo que pasa en la calle, lo que ocurre en el día a día de nuestros países” y quienes merecen reconocimiento.

"...el día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo, estamos hablando de movimiento urbano".

Yotuel, cantante de Orishas a J. Balvin. pic.twitter.com/kVxuO2V0AY — Yeyis (@YdeJanisJoplin) September 30, 2021

Pero su crítica a las opiniones del paisa continuó: “El día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo, estamos hablando de movimiento urbano”, aseveró el intérprete.



Después de que su opinión se hiciera viral en redes sociales, en su cuenta en Instagram el artista compartió un segundo video en el que da a conocer que tuvo una llamada en privado con J Balvin, que parece dar un giro a dicha polémica.



(Le recomendamos: Don Omar y otros artistas que reaccionaron a comentarios de J Balvin).



“Gracias por escucharme, por ser honesto como eres y tener el corazón que tienes”, dijo el cubano.



Explicó que tuvo una conversación importante con Balvin y resaltó su aporte en el género urbano. “Gracias por lo que haces por la música latina, urbana, llevarla al nivel al que la has llevado”, dijo el cantante.

Yotuel aseguró que la polémica se había cerrado, ya que habían ‘limado asperezas’ después de la conversación, en la que tuvo la oportunidad de contarle algunas experiencias personales que ha tenido por ser cantante urbano.



Incluso, le comentó sobre las “amenazas y difamaciones” que ha recibido, no solo él, sino su esposa y otros artistas del género.



Ante la conciliación, en el video Balvin comentó: “Respeto, caballero”.

Más noticias

Residente responde a J Balvin: 'tu música es como un carrito de hot dogs'

Video: el manotazo de Maluma a un fanático que lo agarró en Nueva York

‘Es el peor ejemplo para la humanidad’: J Balvin sobre Pablo Escobar

Tendencias EL TIEMPO