YosStop fue arrestada por poseer material de abuso sexual infantil

En la noche de este martes, Yoseline Hoffman, ‘Youtuber’ mexicana mejor conocida como ‘YosStop’, fue detenida en su residencia por las autoridades locales por poseer material de abuso sexual infantil.



De acuerdo con el medio español ‘El País’, la mujer, quien tiene 30 años, habría reconocido, indirectamente, en sus redes sociales haber recibido, reproducido y almacenado en su celular una agresión sexual en contra de una adolescente.

Cabe resaltar que hace un par de meses, Ainara Suárez, víctima de este tipo de abuso, interpuso una denuncia en contra de Hoffman ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia, de Ciudad de México.



En su denuncia, Suárez explicó que en mayo de 2018, cuando tenía 16 años, asistió a una fiesta en la que se embriagó. Esta situación habría sido aprovechada por cuatro jóvenes que introdujeron una botella de champaña en su zona íntima.



El acto habría quedado grabado en un video que se viralizó.



“Al verlo, me invadieron sentimientos de angustia, miedo y una gran impotencia. Hicieron con mi cuerpo actos que yo no tenía la capacidad de consentir ni resistir por el estado de ebriedad en el que me encontraba”, comentó Suárez en su momento.



A pesar de que YosStop no estuvo presente en la fiesta, sí habría difundido el video de lo sucedido e insultado a Suárez en un video que publicó en sus redes sociales, video que luego tuvo que eliminar.

Vídeo de la captura de Joseline Hoffman

Mejor conocida como Yosstop

O como la conocen los cuates lady sabritones#yosstop

Siganme para mas información

Hasta aquí mi reporte Joaquín pic.twitter.com/4bqqODsbVW — El patea Otakus (@fnaza4) June 30, 2021

Según el medio citado, la ‘youtuber’ fue trasladada hasta un centro penitenciario de Ciudad de México y se enfrenta a una condena que puede ir de 7 a 14 años de prisión.



Por otro lado, se desconoce si se ha presentado alguna detención de las cuatro personas que también fueron denunciadas por este hecho.



