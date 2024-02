Yolanda Saldívar asegura que no quería matar a Selena Quintanilla y que fue accidental

Selena Quintanilla murió de manera trágica el 31 de marzo de 1995, en la época fue una de las más reconocidas por su versatilidad en géneros como música tejana, ranchera, balada, pop y cumbia.



La mujer responsable de sus asesinato fue Yolanda Saldívar, quien en ese momento era presidenta del club de fans de la cantante mexicana y quien casi tres décadas después de su muestre atribuyó todo a un accidente.



(Además: Karol G: ¿a cuánto asciende su fortuna en 2024?).

La revelación fue hecha para la serie documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them", en la cual Saldívar confiesa que no todo pasó como se ha contado a lo largo de los años.



Adicional a esto, los familiares de la expresidenta del club de fans dicen tener pruebas en documentos y grabaciones que nunca se habían visto para cambiar la perspectiva de esta tragedia y que “el público merece conocer la verdad”.



(Siga leyendo: Taylor Swift rompe récords en los Premios Grammy: volvió a ganar el Álbum del año).

La serie también recopiló testimonios de las personas que llegaron a la escena del crimen y de los fiscales que atendieron el juicio contra Yolanda, incluso, con periodistas especializados que abordan todo lo que fue Selena Quintanilla.



¿Cómo ocurrió el asesinato de Selena Quintanilla?

Según los datos recopilados por los productores de la serie, hubo un momento crítico entre Quintanilla y Saldívar, este ocurrió tras una supuesta malversación de 30 mil dólares.



Luego de este altercado, la expresidenta del club de fans compró un arma, que regresó días después; el 26 de marzo, cinco días antes del crimen, regresó a dicha tienda y compró de nuevo un arma para llevar a cabo el fatal desenlace.



(Siga leyendo: París, hija de Michael Jackson, apareció en los Grammy sin tatuajes: ¿qué se hizo?).

Selena Quintanilla fue baleada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 en un hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas. Una bala de un revólver calibre .38mm que dejó herida de muerte a la cantante.



Según la autopsia realizada: "La bala entró por la parte superior derecha de su espalda, cerca de la escápula, pasó a través de su cavidad torácica, cortó la arteria subclavia derecha y salió por la parte superior derecha del tórax".



(Además: Helena Rojo supo del cáncer que tenía poco antes de morir y lo ocultó: ¿cómo sucedió?).

Luego de ser hallada culpable del crimen de la 'Reina del Tex-Mex', Yolanda siempre sostuvo que el disparo que ocasionó la muerte de Quintanilla fue accidental, insistiendo en que nunca quiso matarla.



Durante varias declaraciones con la policía aseguro que: "Quería matarme yo, no a ella", abriendo dudas sobre las verdaderas intenciones que tenía en ese momento.



Se espera que en el documental que se estrena el próximo 17 de febrero se desvelen nuevos detalles.

Más noticias:

La realeza británica revela la verdad sobre la salud de Kate Middleton

Diego Guauque regresó a 'Séptimo Día' tras superar el cáncer: ¿cómo lo recibieron?

Feid anuncia gira mundial para promocionar su último álbum ‘Ferxxocalipsis'