Actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ lleva soltera más de diez años

‘Yo soy Betty, la fea’ sigue siendo un éxito en las pantallas. La telenovela ha tenido al menos 30 adaptaciones alrededor del mundo.

Esta producción, escrita por el fallecido Fernando Gaitán y estrenada por primera vez en 2001, narra los acontecimientos en la vida de Beatriz Pinzón, una mujer que es marginada en una empresa por su aspecto físico. Sin embargo, con el apoyo de otros personajes logra superar los obstáculos y demostrar que el plano estético no es tan fundamental como el carisma, la inteligencia y otras cualidades.



De hecho, la misma Betty encuentra ‘su lugar en el mundo’ al unirse a varias compañeras del trabajo. Este grupo es denominado ‘El cuartel de las feas’. Y, aunque el nombre es a todas luces ofensivo, quedó instaurado entre los fanáticos de la telenovela.

En los últimos días uno de los rostros principales de aquel cuartel se convirtió en tendencia en redes sociales.



Marcela Posada, quien interpretó a Sandra Patiño en la producción –fue conocida como ‘La jirafa’, apodo impuesto por las antagonistas–, habló en el segmento ‘Superlike’, del canal ‘RCN’, sobre la trascendencia de ‘Betty’ en todo el mundo y lo que aún despierta en la actualidad. No en vano cada ‘reencauche’ de la telenovela incide en el rating y en el tema de conversación de los internautas.

Marcela Posada fue una de las actrices más queridas de 'Betty'. Foto: Instagram

Además de ello, Posada habló de su vida privada y dijo algo particular: lleva más de diez años sin establecerse de manera formal en una relación.



Ella dijo que en la actualidad no tiene “novio, tinieblo, marido ni nada” dado que escogió la soltería como una opción teniendo en cuenta que, según dijo, no ha tenido mucha fortuna en el plano romántico.



Según dijo, el amor no es un tema que la “trasnoche mucho” pues está feliz con su independencia. Además, “el amor se volvió muy difícil de conseguir”.



“(En el amor) ya se volvió todo muy físico y ya los seres humanos como que ya nos da pereza entregarnos, enamorarnos y yo no concibo una relación si no hay amor”, puntualizó.

Vale decir que uno de los rumores sentimentales más fuertes del mundo del entretenimiento tuvo como protagonista a ‘La jirafa’. Hace poco ella dijo, en un Facebook Live organizado por Jorge Enrique Abello (Don Armando en ‘Betty’), que tuvo una relación de ocho meses con Fernando Gaitán, el director de la producción. Sin embargo, eran muy diferentes y quedaron como amigos tras la ruptura.



“Lo que pasa es que yo soy una bola y él era de trasnochar, tenía El Sitio (un bar en Bogotá). A él le gustaba tomar, le gustaba trasnochar y yo soy una bola, entonces eso no prosperó”, indicó.

Fernando Gaitán y Marcela Posada. Foto: Instagram

Posada, con 50 años, está enteramente enfocada a su familia. Ella tiene una hija llamada Nataly Arbeláez, de 25 años, con quien suele aparecer en redes sociales. Muchos internautas elogian la evidente unión que existe entre madre e hija.



Nataly siguió ‘los pasos de su madre’ y ha tenido papeles discretos en ciertas producciones. Ella está mucho más enfocada en el modelaje.

Sandra Posada es reconocida por su papel en ‘Betty’, sin embargo, a lo largo de su carrera ha participado en otras importantes producciones como ‘Francisco, el matemático’ (2003), ‘¿Quién amará a María?’ (2008), ‘A corazón abierto’ (2010) y ‘Mentiras perfectas’ (2013).

