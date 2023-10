'Yo soy Betty, la fea': Natalia Ramírez revela con quién sufrió al grabar la novela

'Yo soy Betty, la fea' es una de las novelas colombianas más exitosas en todo el mundo, pues llegó a ser transmitida en 180 países, doblada en 25 idiomas y le han realizado al menos unas 28 adaptaciones.



Aunque su última emisión fue en 2001, sus personajes siguen siendo bastante recordamos, y más ahora que anunciaron la grabación de la continuación de la novela, la cual podrá ser vista por Prime Video.

Por esta razón, recientemente fueron entrevistados Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, y Julio César Herrera, quien le dio vida a Freddy Stewart Contreras, en el programa '¿Qué ha pasado?' de Tele Medellín, y ahí contaron varios detalles que no se conocían de la grabación de Betty.



El presentador Diego Peña le preguntó a los actores quién fue el invitado más difícil de tratar mientras estaban en grabaciones. Aunque pensaron por un tiempo la respuesta, ambos llevaron a un acuerdo que fue Cecilia Bolocco.



(Lea también: ¿Cuánto hay que trabajar en Suiza para comprar la PS5 o un iPhone 15? Increíble el dato).



“Con la que más sufrimos fue con Cecilia. Voy a decir por qué. La señora estaba en el camerino cambiándose y se le cayó un brillante en el inodoro. Tocó traer a un plomero para desmontarlo… Se perdió el diamante y la señora lloró, maldijo”, reveló Natalia Ramírez.

Luego Herrera tomó la palabra y reveló que tuvieron que hacerle un especial de 40 minutos donde ella era Betty la Fea. "Entonces el director de la novela, Mario Ribero, me dijo ‘Julio, dirija usted, yo me voy’'. Y se fue y me dijo dirigiendo a mí", contó.



“Es que ella quería contar esa historia de que ella había sido el Patito Feo y terminó siendo Miss Universo”, concluyó Ramírez.

Cecilia Bolocco habló de su participación en 'Betty, la fea'

En el 2002, en una entrevista con el medio 'BioBioChile', Bolocco recordó la escena que grabó para la telenovela. Además, reveló que esta fue realizada en una sola toma.



“Coincidió que mi visita era en un momento clave en la serie, cuando Betty se da cuenta de que fue engañada, y en medio de su desolación se encuentra con quien supuestamente es esta reina de belleza de visita en Colombia, y Betty le dice que ella nunca podría entender lo que le pasa: que la desprecien y la humillen por ser fea”, comentó.



(No deje de leer: Final MasterChef Celebrity 2023 en vivo: 5 competidores cocinan por millonario premio).

Ella contó que el guionista, Fernando Gaitán, le pidió que apareciera en la oficina de Betty para que le brindara un consejo, como si fueran amigas de toda la vida. “Le dije ‘perfecto, dame 15 minutos y estoy lista’ y me lancé. Le dije exactamente lo que sentía, y fue algo mágico, lo hicimos en una toma”, aseguró.



Por último, contó que ella junto Ana María Orozco quedaron conmovidas por la escena. “Lo que quería transmitir era que el dolor no tiene rostro, es universal: todos sufrimos por lo mismo. Fue una experiencia maravillosa. Tengo muy lindos recuerdos”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Daniel Sancho: las dos mentiras que le dijo la Policía de Tailandia para que confesara

¿Jessi Uribe y Paola Jara estarían atravesando por crisis matrimonial?

Jorge Rausch es señalado de trato inapropiado hacia Daniela Tapia en MasterChef