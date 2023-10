La plataforma Prime Vídeo dio a conocer hace pocos meses que en su listado de series estaría la nueva temporada de ‘Betty, la fea’, en la cual se retomará la vida de los principales personajes, 20 años después.



Algunos personajes harán su aparición en la serie como los interpretados por Julio Cesar Herrera como Freddy, Luces Velásquez como Bertha, Julián Arango como Hugo Lombardi, Mario Duarte como Nicolás, entre otros.

No obstante, algunos actores representativos de la novela no estarán en esta nueva producción y esto ha causado tristeza en sus seguidores.



Entre ellos se encuentran Martha Isabel Bolaños, quien interpretaba a la popular ‘Pupuchurra’, Paula Peña, del cuartel de las feas y que daba vida a Sofía, la esposa engañada con la ´Pupuchurra', María Eugenia Arboleda, del cuartel de las feas y Luis Mesa, con el papel del antagonista de la novela, Daniel Valencia.



Por otra parte, actores como Dora Cadavid, como 'Inesita, Germán Tobar quien interpretaba al abogado José Rosales y Raúl Santa, como el popular 'Cheque', fallecieron en el 2023 y 2021, respectivamente, dejando un vacío en la televisión colombiana y en el elenco de la prestigiosa novela.



Las grabaciones de esta nueva temporada iniciaron en el mes de julio de 2023 y la producción promete sorprender al público, puesto que han informado que habrá algunos cambios de última hora, por lo que se puede tener algunas sorpresas en la serie.



A pesar de que no se contará con el elenco completo, los seguidores esperan ansiosos esta nueva novela para conocer las ocurrencias de la ahora familia Mendoza Pinzón.



La plataforma en donde estará disponible la novela también informó que estará disponible la primera y segunda temporada de la serie.

Falleció integrante de 'Yo soy Betty, la fea', y los actores de la serie se despiden

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

