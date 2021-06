Divorcio de protagonista de ‘Betty la fea’ habría afectado el rodaje

‘Betty la fea’, telenovela escrita por Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, cautivó a millones de televidentes desde su lanzamiento, en 1999.



Este programa de televisión, emitido por el canal ‘RCN’, contaba la historia de ‘Beatriz Pinzón Lozano’, una joven bastante inteligente, pero poco atractiva, que entró a trabajar a una empresa de moda.



En total la producción tuvo 170 episodios y desde su última emisión, en 2001, se convirtió en una de las novelas colombianas más recordadas.

Incluso, ‘Betty la fea’ llegó a ser emitida en otros 100 países, convirtiéndose en la telenovela colombiana más exitosa de todos los tiempos según los Guinness Records.

Ana María Orozco fue la actriz que interpretó al personaje de 'Beatriz Pinzón Lozano' en esta telenovela. Foto: Canal RCN

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el elenco de este programa de televisión. Recientemente, la actriz Dora Cadavid, quien interpretó al personaje de ‘Inesita’, mencionó en una entrevista para el medio mexicano ‘TV Azteca’ que el divorcio de la protagonista generó dificultades en el rodaje de la telenovela.



Cabe resaltar que, durante las grabaciones de ‘Betty la fea’, Ana María Orozco se separó de Julián Arango, quien también hizo parte del elenco de la telenovela encarnado al personaje de ‘Hugo Lombardi’.

Julián Arango encarnó al personaje de 'Hugo Lombardi' en la telenovela 'Bety la fea'. Foto: Canal RCN

De acuerdo con el medio peruano ‘El Comercio’, la difícil situación entre Orozco y Arango generó que los dos tuvieran roces durante la grabación de las escenas en las que sus personajes interactuaban.



Esto generó que el actor pidiera que se redujeran los momentos de interacción en el escenario entre él y Orozco, quien según Cadavid llegó a llorar en algunas ocasiones porque se tomaba de manera muy personal los insultos que recibía por parte del personaje que interpretaba Arango.



Según ‘El Comercio’, en su momento, el actor se pronunció frente a este tema y mencionó: “Yo tenía un personaje y lo hacía. No tenía que interferir en mi vida, un personaje es un personaje y yo soy yo, no tenía nada que ver que ‘Hugo’ tuviera que decirle algo a ‘Betty’. Son dos cosas distintas”.



Vale destacar que Orozco y Arango se conocieron en 1995 durante la grabación de la telenovela ‘Tiempos difíciles’, pero recién hasta 1998 comenzó su historia de amor luego de su actuación en ‘Perro come perro’.



Posteriormente, en 1999 se casaron, pero el matrimonio apenas duró seis meses.

Para los que no saben Betty estuvo casada con Hugo Lombardi. Si, Beatriz Aurora Pinzón Solano y el diseñador de Ecomoda.

Adelante con las imágenes. pic.twitter.com/gA2rWw0ISZ — Erre (@Roddpy) February 19, 2020

