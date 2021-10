‘Betty, La fea’: ¿Ana María Orozco se 'escapó' del rodaje por Ricky Martin?

Ana María Orozco es una de las actrices colombianas más reconocidas internacionalmente, sobre todo por su interpretación como protagonista de la teleserie ‘Yo soy Betty, La fea’, lanzada hace más de 20 años.



Sin embargo, en medio de las grabaciones, habría viajado a Argentina para participar de diferentes entrevistas sobre su papel. Situación que creó el rumor de que habría dejado la producción y no aparecería más en ella.

Muchos televidentes temían que la bogotana no volviese a aparecer en la pantalla chica interpretando el papel de ‘Betty’, pues, según lo registró este diario, su contrato había finalizado. De hecho, la actriz no apareció en dos capítulos de la serie que se transmitieron el 2 y 3 de abril del 2001 por el canal ‘RCN’.



Durante esos días, las especulaciones eran tantas que el presidente del canal en ese entonces, Gabriel Reyes, salió a desmentir la versión de que Ana María ya no estaría actuando y afirmó que ella tenía contrato hasta el 30 de abril de ese año.

Ana María Orozco y su gran personaje de 'Beatriz Pinzón Solano' en 'Yo soy Betty, la fea'. Foto: Canal RCN

La mujer aprovechó los días en los que no estuvo grabando para tomar un descanso y viajar a Argentina, donde participó en el programa ‘Videomatch’ del canal ‘Telefe’, al lado del ya fallecido astro del fútbol Maradona y el cantante Ricky Martin.



Se cree que una de las razones que la motivó a aceptar la invitación del país gaucho fue el poder conocer al cantante y al ídolo del fútbol.



En este mismo formato, Orozco contó que no era cierto que las grabaciones hubiesen terminado para ella y afirmó que quedaba un mes más para terminar la novela, la cual también era todo un éxito en ese país.



Además, confesó que estaba muy cansada por las jornadas y lo duro que había sido el rodaje, por lo que esperaba descansar luego de finalizar la producción.

Ante la pregunta del presentador Marcelo Tinelli acerca de qué seguía después de esta serie, Ana María contestó: “descansar, llevo casi dos años en esto. No estoy cansada del personaje, pero sí del trajín de la novela un poco”.



Por esa misma época, para la revista ‘Caras’ del mismo país, que dedicó la portada a la actriz, Orozco mencionó que era un orgullo representar a ‘Betty’, pero que su trabajo era “muy duro” y añadió: “Si te digo cuánto gano te mueres de risa. El canal es el que se ha enriquecido", dijo sin revelar la cifra. "La gente piensa que porque estás en la tele eres millonaria".



Cabe destacar que ‘Yo soy Betty, la fea’, la historia de amor entre una secretaria y su jefe, marcó la vida de muchos televidentes incluso a nivel internacional y en 2010 llegó a ganar el premio a mejor telenovela colombiana de la década en los ‘TV Adicto Golden Awards’.

