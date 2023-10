'Yo solo quería cantar': Yeison Jiménez reveló cuánto cobraba al inicio de su carrera

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más reconocidos a nivel nacional. Su gran voz y talento en el escenario no solo han conquistado los corazones de su centenar de seguidores, sino también lo ha posicionado entre las figuras más representativas del género, suscitando el respeto entre sus colegas.



A sus 32 años, el caldense se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en Colombia con composiciones como 'Aventurero', 'Ni tengo, ni te necesito' y 'Mi venganza'.

Por ello, no es una sorpresa que su nombre y sus presentaciones sean una de las más cotizadas, ya que su show y sus composiciones suelen ser de las más solicitadas por el público. Así lo confirmó durante una entrevista para el pódcast de 'stand up' 'Por la ventana'.



(Le puede interesar: Luisa Fernanda W respondió al comentario de Yeison Jiménez que tildaron de 'machista').



En medio de una conversación sobre las creencias religiosas, el compositor de 'Ya no mi amor' aprovechó para afirmar que parte de sus logros y rápida distinción en la industria musical se debe a su fuerte confianza en Dios.



Aseveración que considera, le ha permitido convertirse en una de las figuras más reconocidas, al punto de cobrar una gran suma de dinero por su presentación y enorme talento.



"Ese Dios en el que yo creo, cuando tú depositas confianza y energía en él, te responde. Yo he logrado hacer varias cosas muy rápido porque mi fe es demasiado grande. Ustedes dicen: 'Claro es que usted es Yeison Jiménez, usted cobra 150 millones', pero por lo mismo, por lo que me he convertido", señaló el artista.



(Siga leyendo: Yeison Jiménez: así es la camioneta Lexus GX de millones que se compró).

Aunque la cifra es bastante sustanciosa para muchos, el artista aclaró que esto fue posible, gracias a su arduo trabajo y compromiso, por ello, tiene la posibilidad de cobrar de esa manera. Una gran diferencia al precio que tenía su voz a principios de su carrera musical.



"Eso no es de la noche a la mañana, claro. Es que yo empecé cobrando 80 mil pesos en bares, cantinas, billares, burdeles y hasta carnicerías. Eso era un show completo de 40 minutos. Yo solo quería cantar", señaló el caldense para el pódcast,

Vale aclarar que la música no es el único ingreso económico que Jiménez tiene, pues cuenta con un emprendimiento en el que mezcla su amor por la ganadería en su criadero de caballos, conocido como 'La Cumbre' y donde también se desempeña como empresario.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias