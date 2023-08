Idolatrado por muchos, cuestionado por otros, Diomedes Díaz es parte fundamental de la cultura colombiana. Estando a pocos meses del décimo aniversario de su fallecimiento, no solo su música sigue estando presente en todos los rincones del país, sino que es una de las caras más reconocidas en el mundo de los memes.



Es así, por ejemplo, con el clip de una entrevista en que, hablando de la muerte, el cantante dijo la famosa frase: "Si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero yo no sé, Ernesto, no sé". No obstante, lo que muchos no saben, es quién es ‘Ernesto’, con el que hablaba Diomedes.

Pues se trataba del periodista y escritor, Ernesto McCausland. Nacido en Barranquilla, en el año 1961, Ernesto fue una de las voces más importantes del periodismo narrativo nacional, junto a otros como Daniel Samper Pizano y Gabriel García Márquez.

El periodista, además de trabajar como redactor y editor para ‘El Heraldo’, realizaba el programa ‘Mundo Costeño’ para ‘Telecaribe’, donde destacaba las costumbres y tradiciones de la costa caribe colombiana. Fue ahí donde la entrevista tuvo lugar.



McCausland le contó a ‘El Heraldo’, tiempo después, que la famosa frase sobre la muerte surgió justo después de que el ‘Cacique’ cantara una versión de la canción ‘Mi Ahijado’ que conmovió al periodista. Ernesto buscaba descubrir la identidad de la viuda madre de ‘Pachito’, protagonista de la canción, pero Diomedes, buscando formas de evadir la respuesta, llegó al tema de la muerte.

Fue así que el cantante, con su semblante tranquilo, pronunció: “No quiero morirme, le saco el cuerpo cada ratico. Yo no quiero morirme porque... si fuera que, por ejemplo, yo supiera que, de verdad, existiría algo que uno se iba pa' otra parte (...). Pero no sé, no se sabe... Imagínate, enterrado uno debajo de la tierra y con esos calores que hace ahora. (...). Porque si yo supiera, te repito, que yo muerto serviría más, yo me muriera hoy mismo, pero yo no sé, Ernesto, no sé”.

Lo que el periodista no sospechó fue que, aparentemente, Diomedes no se sintió nada cómodo en la conversación, pues, según el mismo McCausland, un año después el ‘Cacique’ le negó una segunda entrevista.



Ernesto McCausland murió de cáncer de páncreas el 21 de noviembre de 2012, en Barranquilla. Diomedes Díaz murió un año y unos cuantos días después.

