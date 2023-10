¿Habrá capítulo de 'Yo me llamo' y 'Rigo' después del partido Colombia Vs. Ecuador?

El día de hoy, los países de América Latina viven la emoción de ver jugar a sus selecciones de fútbol, pues inició la carrera mundialista y se disputará la cuarta fecha de las eliminatorias.

Actualmente, la Selección Colombia de mayores ocupa el tercer puesto en las eliminatorias y se enfrentará contra la selección de Ecuador. Es por lo anterior, que la programación habitual en los canales colombianos sede su espacio para que los televidentes puedan disfrutar de la pasión futbolística.

GOL DE MATEUS URIBE. Imagen del partido de la selección Colombia vs Uruguay en la ciudad de Barranquilla, clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA Foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero / El Tiempo

Hoy, a las 06:30 p.m. se enfrentan las selecciones tricolores y como siempre, estos partidos son decisivos para asegurar la clasificación al Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.



Desde su estreno, 'Yo me llamo' se ha convertido en uno de los programas con más audiencia de la televisión colombiana. Con una increíble audiencia y un talento excepcional, el show ha cautivado a los espectadores durante varias temporadas.



También, la telenovela que cuenta la historia de Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más importantes de Colombia en los últimos años, pese a su reciente estreno, la producción ha conquistado los corazones de los colombianos con su carisma y espontaneidad.

Es por eso, que los seguidores de los exitosos programas ‘Yo Me Llamo’ y ‘Rigo’ no podrán disfrutar de los capítulos de hoy.

Programación de Caracol Televisión

03:30 p.m. Eliminatorias Mundial 2026 - Venezuela Vs. Chile



06:00 p.m. Eliminatorias Mundial 2026 - Ecuador Vs. Colombia



08:30 p.m. Eliminatorias Mundial 2026 - Perú Vs. Argentina

Programación de RCN Televisión

03:30 p.m. Eliminatorias Mundial 2026 - Venezuela Vs. Chile



06:00 p.m. Eliminatorias Mundial 2026 - Ecuador Vs. Colombia



08:30 p.m. Eliminatorias Mundial 2026 - Perú Vs. Argentina

Colombia, sin media titular contra Uruguay y Ecuador



