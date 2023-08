‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



Noche tras noche, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escogen minuciosamente los 36 integrantes de la escuela y quienes finalmente competirán y perfeccionarán sus habilidades para llegar a la gran final.

En el capítulo ocho del programa de imitación, inició con una gran pelea entre el jurado, pues con la presentación del ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’, Pipe Bueno aseguró que sus compañeros ‘se amangualan contra él’.



La historia de ‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ conquistó los corazones de los televidentes, pues aseguró que se gana su sustento diario, vendiendo chips de plátano verde en las playas.

El icono de la música ranchera en el planeta interpretó el exitoso sencillo ‘Motivos’; sin embargo, tras el botón verde de Amparo Grisales y César Escola, el tercer jurado Pipe Bueno indicó: “César, suena a un mariachi, común y corriente, no suena a Vicente, cuando estaba en el coro, hay la estaba embarrando, en ese momento no me dio la voz de Vicente, solo que ustedes ya habían apretado el verde”.

Luego de las declaraciones de Pipe Bueno, Amparo Grisales aseguró: “No, pues entonces que se vaya para La Voz, porque según Pipe, se equivocó de programa, se le olvidó cómo funciona Yo Me Llamo", también el maestro Escola, le dijo “le faltó girar la silla”.



“Uy, no, no, no, qué pereza ustedes dos cuando se amangualan. Ya pasaste, pero para mí, no te llamas Vicente Fernández (...) O sea, todo el que saque una voz potente y haga un bostezo se llama Vicente Fernández” agregó el cantante de música popular.



“No, mi amor, nosotros no tenemos nada, nosotros no sabemos nada, no tenemos oído, estamos jodidos, César y yo no tenemos ni voz, ni voto, ni criterio” expresó

la diva de Colombia, Amparo Grisales. “La próxima vez, yo lo dejo solo, Yo Me Llamo con Pipe Bueno, y ya” exclamó el maestro César Escola.

Tras la discusión, los usuarios de redes sociales dieron su opinión por medio de lo ocurrido, asegurando: “Pipe Bueno, la imitación fue perfecta. ¡Bien Amparo y el Maestro! Por lo visto a usted solo le gustan reguetoneros y música popular de cantina”, “que bufón ese pipe bueno, picándoselas como si supiera mucho”, entre otros.

La verdad yo estoy de acuerdo con PIPE BUENO 3se participante que se presentó como Vicente Fernández no se llama Vicente Fernández , no tiene parecido este man es moreno , y su vos no imita la hermosa y clara vos de Vicente Fernández , — Ramiro Antonio Hincapié Álvarez (@HincaRamiro) August 5, 2023

@YomeLlamo jajjaja. PIPE BUENO, ahora se cree el chacho de los jurados. La mayoría de las veces que los dos más experimentados jurados origen el botón verde, él llama la atención con el botón rojo. Jajajaja y se lo cree pero la audiencia no es boba — Lilia R Hernández (@Rosaliliah) August 5, 2023

Pipe Bueno no puede dar su opinión por que le caen de una, se debe respetar si no le gusta a Grisales y al otro pues demalas, que grosería de verdad #YoMeLlamo — Jonathan Cortes (@Mdjonathancc) August 5, 2023

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

