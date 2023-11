Yo Me Llamo trajo imitadores de otras temporadas y podrían ganarse hasta 100 millones

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los ocho competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de Yo Me Llamo, y donde día tras día reciben apoyo de expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 76 de la competencia, con los ocho semifinalistas seleccionados, el programa decidió hacer el especial ‘Yo te reto’ donde invitan a ocho imitadores de las demás temporadas de ‘Yo Me Llamo’ en Colombia y estos escogen con qué imitador de la versión 2023 desean enfrentarse en el escenario.



Otro aspecto que llamó la atención, es que el jurado de este especial de ‘Yo te reto’ son 80 colombianos que se inscribieron meses atrás y fueron seleccionados, ellos al escuchar el duelo deberán escoger por votación el doble que continuará en la siguiente fase del especial y podrá ganarse hasta 100 millones de pesos.

En la primera entrega del duelo se contó con la presentación de ‘Yo Me Llamo Shakira (2011), Nino Bravo, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal’, quienes escogieron a los imitadores de este año a los que se enfrentaría.



Primero fue el turno de ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ quien escogió al ‘doble exacto’ de Vicente Fernández y este duelo inauguró el escenario del programa de imitación; sin embargo, y por decisión de los 80 jurados, el imitador que continúa en la siguiente fase del especial fue ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’.



Luego, Colombia pudo presenciar uno de los duelos más esperados por muchos, pues ‘Yo me llamo Shakira (2011)’ eligió enfrentarse a la actual imitadora y muchos catalogaron este duelo ‘como de infarto’, sin embargo, quién conquistó al público fue ‘Yo Me Llamo Shakira del 2023’.

El tercer reto fue protagonizado por dos imitadores de artistas españoles, pues ‘Nino Bravo’ eligió a su colega y compatriota ‘Miguel Bosé’, en uno de los retos muy emotivos, donde Amparo Grisales aseguró ‘erizarse hasta el cuello, como los gatos’, los 80 invitados escogieron a ‘Yo Me Llamo Miguel Bosé’ para que continúe en la siguiente fase del especial.



Y por último, se vivió un momento muy ‘ranchero’ según indicó el jurado, pues se enfrentaron en un reto muy difícil ‘Yo Me Llamo Rocío Dúrcal y Ángela Aguilar’, quienes cautivaron a los invitados especiales, los 80 colombianos, que deberían elegir a la mejor ‘doble’ del duelo. Tras una difícil decisión ellos escogieron a la imitadora de ‘Ángela Aguilar’ para competir por los 100 millones de pesos.



No todo termina allí, pues en el siguiente capítulo, el programa sorprenderá con otros cuatro invitados de las otras temporadas, que además podrán participar por el millonario premio y deberán enfrentarse a ‘Yo Me Llamo, Gilberto Santa Rosa, Crin León, Luis Miguel y Rosalía’.

