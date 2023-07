El 26 de julio, se estrenó una nueva temporada del programa 'Yo me llamo', un concurso que revive a varios iconos de la música. Esta entrega está cargada de emociones y mucho talento.

Precisamente, el primer capítulo estuvo lleno de varias sorpresas. Desde la imitación de 'Mario Bros', hasta un profesor que interpretó al cantante italiano Luciano Pavarotti. Este último deslumbró con su actuación y cautivó a Amparo Grisales.



Durante la presentación, su voz fascinó a los jurados, el parecido con Luciano Pavarotti era casi inminente. Lo que más llamó la atención es que el docente confesó que nunca recibió alguna formación musical.

El intérprete reveló que es abogado de profesión y gracias a este oficio se convirtió en docente. “Tengo una trayectoria como abogado de 16 años. Amo el derecho y amo mi carrera. He intentado desarrollar un perfil que me ha llevado al mundo de la docencia”, expresó el participante en el escenario.

El tono de su voz fue un intenso manejo de los altos líricos y bajos de Pavarotti, quien es recordado por ser uno de los mayores exponentes contemporáneos de la ópera. El artista falleció el 6 de septiembre de 2007 en Módena, Italia. Su legado dejó algunas canciones como 'La Donna e mobile' y 'Nessun dorma'.

Para el abogado, la vida y obra de este autor lo inspiró, para probar una faceta diferente en su vida y, un día, mientras veía la televisión, vio la propaganda de 'Yo me llamo' y se animó a participar.



“Le puse unos audios a mi mamá y le pregunté a cuál de los artistas me parecía y me devolvió un audio diciéndome que a ninguno. El domingo siguiente me dijo: ‘Su hermana y yo ya tenemos el personaje, mírelo'", rememoró el profesor.

Para el concursante estar ahí era un reto, quería demostrar una faceta diferente de su profesión como abogado y docente. “Estoy aterrado con lo que puedan pensar mis estudiantes, mis amigos magistrados y por eso no quiero quitarle seriedad a mi profesión", contó a los jurados.



El mensaje del imitador fue que "se puede romper los moldes establecidos e ir más allá de una profesión".

En total, nueve participantes obtuvieron un cupo a la escuela de ‘Yo me llamo’, los clasificados fueron Miguel Bosé, Shakira, Jessi Uribe, Elvis Crespo, Luis Miguel, Luciano Pavarotti, José Luis Perales, Amy Winehouse y Alejandra Guzmán.

