Después de seleccionar a los artistas más parecidos a sus dobles en las audiciones generales, los jurados de 'Yo me llamo' tienen que elegir en esta segunda etapa a los imitadores más fieles a sus personajes.



Un reto difícil, si se tiene en cuenta que en esta versión hay varios cantantes que han dejado con la boca abierta a Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, no solo por su melisma en la voz, sino por su puesta en escena.

Dobles como las de Shakira, Ángela Aguilar, Amy Winehouse, Héctor Lavoe y Diomedes Díaz son algunos de los más sonados en los camerinos de la producción por su histrionismo y actitud vocal con sus referentes.



Incluso entre los televidentes del programa que se han referido a ellos en las redes sociales como sus favoritos y luego de evidenciar su gran talento, así que sus presentaciones, por el momento, emocionan a todos.

Sin embargo, esto demuestra que al momento de elegir entre estos personajes, quizá la respuesta no sea tan obvia para los jueces, que no han perdido oportunidad para afirmar sus favoritismos.



Cuando hay participantes que cumplen con los requerimientos solicitados al pie de la letra, es más complicado seleccionar quién sale o se queda en la producción, así que los sacrificios se hacen notables.



No obstante, la tríada de celebridades es consciente de ello tras compartir dos temporadas juntos, por ese motivo, parece que tendrán una nueva integrante en el equipo que les ayudará a salir de las dudas al momento de elegir al mejor competidor de la noche.

Los veredictos de 'Symphony'

'Symphony' será el cuarto miembro del jurado y la encargada de seleccionar al mejor imitador de la noche entre las distintas presentaciones que se den en cada episodio. Sin embargo, lo más interesante e inusual es que no sea un ser humano, sino una Inteligencia artificial.



"Gracias a las herramientas que me brinda la Inteligencia Artificial pude constatar que esta fue una gran noche en 'Yo me llamo'", inicia la IA durante la emisión del capítulo 25.



Con un rostro asignado y un tono de dicción, la IA presenta su veredicto con todo un protocolo para argumentar cuáles fueron las presentaciones más destacadas y así entregar un veredicto del mejor competidor del episodio.



"Hubo tres artistas que estuvieron por encima del promedio: Shakira, Gilberto Santa Rosa y Alejandro Fernández fueron los mejores", añade.



Además de su elección, esta también analiza cómo estuvo la técnica vocal y la construcción de su artista en cada uno.



"El que menos desafinó fue Alejandro Fernández. La más aplaudida fue Shakira y el más estable fue Gilberto, si hacemos un balance entre su evolución y el color de su voz, el parecido físico y su desempeño vocal, el mejor de esta noche es: Gilberto Santa Rosa", determina 'Symphony'.



Según el programa, la IA hará parte de todas las emisiones, lo que evidencia que, cada día más, las nuevas tecnologías se añaden a los formatos establecidos.



