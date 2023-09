‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

El capítulo 34 de la competencia, es uno de los más exigentes, pues son tres imitadores los que abandonan la Escuela de Yo Me Llamo, al no haber logrado la evolución necesaria para permanecer en el programa.



Uno de los detalles de este capítulo que más llamó la atención fue una confesión hecha por la imitadora de la cantautora colombiana de bullarengue, Petrona Martínez, que además es su hija.

En varias ocasiones la imitadora ha logrado emocionar al jurado, al punto de llanto, pues Amparo Grisales elogia sus presentaciones, aunque también es bastante exigente.



Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención fue que durante su entrenamiento en la Escuela de Yo Me Llamo, la mujer confesó con el maestro Moisés Angulo que no aprendió a leer.

La imitadora se ha destacado en cada una de sus presentaciones por su impecable imitación. Foto: YouTube: Yomellamocol2023

El profesor le pidió a la imitadora que le leyera su parte favorita de la canción que interpretaría en la noche de eliminación y con lágrimas en los ojos ella le reveló el mayor secreto de su vida: “no sé leer (...) sé que una letra me hace falta, pero ya tan grande se me hace difícil”.



“Dame el honor de darte la primera clase de lectura”, le indicó Moisés Angulo, quien procedió a enseñarle las vocales junto a algunas de las consonantes y logró que escribiera y leyera la palabra “mamá”.



Al ver esa palabra en el tablero de la escuela, la hija de Petrona Martínez entonó un verso dedicado a su madre, diciendo: “mamá, aquí estoy aprendiendo a leer, para cantarte a ti, mamá, con el alma y el corazón, me está enseñando Moisés”, la cantante no pudo evitar su emoción y entró en llanto.

“Tu mamá se siente orgullosa, muy orgullosa de ti” le indicó el cantautor barranquillero, Moisés Angulo.



Sin embargo, tras su presentación, el maestro Escola, no le dio su voto de confianza y sacó a la imitadora del programa, quien dijo: “me voy feliz y contenta, porque es el mejor homenaje que le he podido hacer a mi mamá, gracias”.



Tras la presentación, el jurado escogió a los tres imitadores que abandonarían la competencia, estos fueron ‘Yo me llamo Blessd, Petrona Martínez y Lucha Villa”.

