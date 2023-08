‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la tercera etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escucharán minuciosamente a los 36 competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

También puede leer: Así reaccionaron los usuarios en Tik Tok al nuevo video viral de Thalia

Una de las presentaciones que más emocionó a los jurados fue la de ‘Yo Me Llamo Miguel Bosé’ que desde el día de su audición sorprendió a Colombia con el cantante español.



El imitador interpretó el éxito musical titulado ‘Si tú no vuelves’, con esta hermosa canción logró mover los sentimientos del jurado, por lo que al maestro, César Escola se le escaparon las lágrimas de la emoción.



Al finalizar la presentación del imitador, el conductor del programa, Carlos Calero, le preguntó al maestro Escola, los motivos de su reacción, por lo que él respondió: “estoy muy emocionado, porque esta canción, además de ser complicada, hay que cantarla con el alma y tú lo hiciste”.

Le puede interesar: María de las Estrellas: la historia de la niña genio que se convirtió en poetisa

“Realmente, como dice el maestro, fue una interpretación espectacular y lograste mantener toda la afinación, solo me faltó un detallito y tal vez por estar pendiente de eso, no me ericé, en esas frases del comienzo, antes de entrar al coro, Miguel Bosé tiene unos pliegues de voz de pecho, que tienes que trabajar un poco más”, le indicó Amparo Grisales.



“¿Todos estamos de acuerdo con que Miguel Bosé es el mejor?”, “Ese Miguel Bosé es el mejor imitador”, “Detengan eso. Ya tenemos ganador, Miguel Bosé es idéntico”, “Ese Miguel Bosé tiene una voz muy parecida y físicamente es igualito al original”, “Qué tipo tan increíble es el Miguel Bose de Yo Me Llamo, Dios mío en serio, qué personaje”, son algunos de los comentarios en redes sociales tras la presentación del imitador.

Lea también: ¿Por qué no hay festivos en septiembre? Apenas quedan cinco en lo que resta del año

Ese Miguel Bosé si se llama canta igualito,espero que los jueces no se les ocurra sacarlo por estupideces. #yomellamo — Diana Marcela Amador (@DianaMa07152140) August 26, 2023

Más noticias en EL TIEMPO