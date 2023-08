‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



Noche tras noche, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escogen minuciosamente los 36 integrantes de la escuela y quienes finalmente competirán y perfeccionarán sus habilidades para llegar a la gran final.

En el capítulo siete del programa de imitación, se presentó una concursante nunca antes vista en el escenario de ‘Yo Me Llamo’, pues con el auge del regreso de RBD a los escenarios de Latinoamérica, ‘Mía Colucci’ llegó al programa de imitación.



El imitador se presentó con la canción ‘Sálvame’, vestida con el icónico uniforme del Elite Way School y el sombrero rosa que caracterizó a Mía Colucci en la serie de televisión mexicana.

Tras la presentación, Amparo Grisales tomó la vocería del jurado para interrumpir la presentación, indicando: “para, para, te estoy salvando para que no pierdas la voz, que ya estás perdiendo. Físicamente, tampoco te pareces, cantas horrible, es como una parodia eso que estás haciendo, o sea, no te llamas”.



“No me llamo, ¿cómo que yo no me llamo?, yo, sí me llamo Mía Colucci, al cabo que no quería estar aquí”, indicó la participante al salir del escenario.



Al estar fuera del escenario, la imitadora habló sobre su presentación, indicando: “la verdad, la verdad, como que ese jurado no sabe de RBD, están ahí, pero realmente no saben nada de Rebelde, o sea (...) Además, aseguró los tres pasos que ella tiene en cuenta para parecerse a Mía Colucci, el primero es ser fashion, el segundo es ser única y el tercero es ser Mía Colucci”.

Los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad de dar sus comentarios sobre la presentación de la imitadora, y han asegurado que: “¿Es parodia? Esto ya es el colmo”, “como permiten esas cosas”, “¿cómo se atreven a insultar de esta manera a los televidentes?, “Mía, andando con el Brayan”, entre otros.

