‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.

Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



Noche tras noche, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escogen minuciosamente los 36 integrantes de la escuela y quienes finalmente competirán y perfeccionarán sus habilidades para llegar a la gran final.



Vestida de chapolera, con el fin de homenajear el recordado papel de Margarita Rosa de Francisco, la imitadora no logró conquistar al jurado del exitoso programa de entretenimiento.

En medio de la presentación de la imitadora, Amparo Grisales no se vio muy contenta con la interpretación, pues aseguró que es una falta de respeto, ya que no logra “ni un poquito la voz de su gran amiga”, de igual manera, aprovechó para dejar en claro a nivel nacional que, aunque De Francisco no la considere su amiga, ella si lo hace, tanto que fue madrina de boda con Carlos Vives y la acompañó en momentos muy duros de la vida.



Tras el rechazo del jurado, la imitadora dejó en claro a nivel nacional que trabajará más su papel y volverá a presentarse, estudiando a su artista favorita, ya que “tiene algunos puntos débiles”.



De igual manera, la cantante aseguró que los nervios le jugaron una mala pasada, pues al estar ante el jurado, perdió la concentración, así mismo, aseguró que lleva dos años preparando el personaje y continuará haciéndolo.

Respecto a su vestuario, aseguró que no es de recolectora de café, sino que es uno para un evento más formal, indicando: “mis abuelas materna y paterna eran chapoleras, yo crecí en el eje cafetero y yo quería hacerle un homenaje a Margarita Rosa porque ella es la más, más”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

