‘Yo me llamo Luis Miguel’ logró erizar hasta las piernas de Amparo Grisales

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la séptima etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 54 de la competencia, ‘Yo me llamo Luis Miguel’ logró lo que ningún otro imitador en esta novena temporada, erizar a Amparo Grisales, la ‘diva de Colombia’ llenó de elogios al imitador.

El imitador interpretó la canción ‘Hasta que me olvides’, apenas inició su presentación, el jurado comentó: “me encanta su vestuario y el peinado”.

“El sol de México, Luis Miguel, logró erizar hasta la pierna de Amparo Grisales”, dijo Carlos Calero.



También, el maestro César Escola comentó: “hace mucho rato que no veíamos una erizada de piernas, esa ya es la campeona”.



Tras su icónica erizada de piernas, Amparo Grisales tomó la palabra y le dijo: “Todos los detalles melódicos que tiene esta canción tan complicada, los hizo, o sea, esta canción es muy complicada, porque él empieza en un tono y luego se va a la estratosfera, y además, con estos melismas y esos vibratos que él tiene, lo hizo perfecto, me encantó porque pronunció las eses e hizo todos los dejes que tiene Luis Miguel”.

El programa es uno de los más vistos en las noches colombianas. Foto: Captura de pantalla Caracol TV

“La interpretación, como estuvo parado en el escenario, muy impecable, muy elegante, como está él en este tema, como lo canta, estás hermoso. Pero me gustaría verte con los dientes separados como los tuvo alguna vez”, agregó la jurado.



El maestro César Escola habló sobre la interpretación y dijo: “esta es una de las canciones más hermosas y fue compuesta por Juan Luis Guerra, de verdad, la interpretaste genial, me encantó porque es una canción que necesita empezar como lo hiciste, de una manera íntima y darle crecimiento, darle vuelo a la canción y con esa pinta y cómo cantaste, no me arrepiento de haberte puesto verde en las audiciones”.

“Cada día más enamorada de Luis Miguel”, “Divino Luis Miguel de Yo me llamo. Mejor imposible, bravo, tiene mucho talento”, “Ese Luis Miguel de Yo Me Llamo me tiene lo que le sigue enamorada”, son algunos de los comentarios en redes sociales tras la presentación.

Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Alejandra Guzmán, Rosalía y Bad Bunny.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y aseguró que también se ‘erizó’, escogiendo a ‘Yo me llamo Luis Miguel’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 12 millones de pesos.

