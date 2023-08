‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



Noche tras noche, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escogen minuciosamente los 36 integrantes de la escuela y quienes finalmente competirán y perfeccionarán sus habilidades para llegar a la gran final.

En el capítulo 14 del programa de imitación, ‘Yo Me Llamo Leo Dan’ conquistó al jurado con su potente voz, y su conmovedora historia, pues el hombre oriundo de Manzanares, Caldas, confesó que fue criado en una finca y tuvo que salir de su región porque “era un joven apetecible para los diferentes grupos armados de la región”.



El imitador de ‘Yo Me Llamo Leo Dan’ habló del momento en el que comenzó su amor a la música, y agradece a la dueña de la pensión donde vivía por haberle abierto este mundo, pues con una guitarra rota se subió a cantar en los buses para ganar su sustento diario.



Así mismo, compartió con Colombia su experiencia de vida más dura y fue el fallecimiento de su padre a causa de un accidente de un tejado, que le ocasionó la muerte cerebral.

Tras la presentación y elogios que recibió el imitador, Amparo Grisales le advirtió que será muy exigente con él, pues Leo Dan fue muy allegado a la familia de la ‘diva colombiana’ además, tuvo la oportunidad de ser “su telonera en una gira que Leo Dan tuvo en Colombia”.



“Luego, Leo Dan se hizo muy amigo de la casa, él llegaba a Colombia y no llegaba a un hotel, él se iba para mi casa y se metía a la cocina y le abría las ollas a mi mamá”, aseguró Amparo Grisales.



“Yo creo que Amparo conoció hasta a Cristóbal Colón”, “Amparo Grisales pasa a los cantantes de los 60 y Pipe a los reggaetoneros”, “hace dos años pasó un Leo Dan que si se parecía y no lo pasaron”, “solo falta que Amparo conozca a Vicky de Colombia”, “¿Esa mujer cómo le hizo para conocer tanta gente? Y eso que en su época no había redes sociales”, son algunos de los comentarios en redes sociales,

Leo Dan ,que historia de vida. Tiene un aire al comienzo de su carrera . Siiiiii se llama . Pa la escuela ! #YoMeLlamo @Amparo_Grisales @Carloscalero29 @CesarEscola — Carlos A Bermúdez (@Bermudezopinio3) August 17, 2023

#YoMeLlamo @YomeLlamo @CaracolTV Yo Me llamo ,AMPARO GRISALES alucina diciendo que hizo giras de telonera de artistas internacionales.



No solo matonea a quien quiere sino que además inventa historias que ella misma se cree pero que todos sabemos no son verdad. — Juan Celis (@Juankcelis) August 17, 2023

yo creo que Amparo conoció hasta a Napoleón Bonaparte #YoMeLlamo pic.twitter.com/pxahLDtzGx — tar𝕏t (@danxmercado) August 17, 2023

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

