‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.

Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.



En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.

‘Yo Me Llamo Kany García’ logró conquistar al jurado con su interpretación del sencillo ‘Duele menos’ y al tocar la armónica durante la presentación.



“Increible, mira, trabajaste todos esos movimientos melódicos maravillosos, interpretaste divino y te hiciste unos melismas ¡divinos!, estuviste afinada. Vamos a ver si doña ‘Sinfonía’ debe estar helada, con este nivel de afinación, porque la interpretación no creo que lo haga, eso es algo que no tiene corazón, sino unos cables ahí adentro”, le dijo Amparo Grisales.



“Mi amor, en la Escuela, tú pide lo que quieras, que se te dará”, le dijo el jurado, cuando le pidió que contemplará la posibilidad de hacerse los tatuajes.

Bellísima la presentación de Kany Garcia. Está muy difícil el premio de hoy. #YoMeLlamo — we found love (@rihhmygal) September 2, 2023

La imitadora indicó: “este tema, esta interpretación se la quiero dedicar a mi mamá, ella siempre me ha enseñado a ser fuerte y valiente, muchas gracias mamá, te amo”.



“Sin duda alguna la mejor de la noche fui Kany García y le vuelven hacer, le dan el reconocimiento al que no lo tiene”, “amo a esta Kany García es que es perfecta”, “Kany García de Yo Me Llamo, uff, perfecta!”, “Se llama y se recontra llama Kany García!!! Me encantó”, son algunos de los comentarios en redes sociales.



Héctor Lavoe fue el ganador de la noche y tras escoger el busto de Celia Cruz, se ganó un millón de pesos. De igual modo, los cantantes que no lograron conquistar al jurado fueron ‘Yo Me Llamo, Paulina Rubio, Vicente Fernández y Alejandra Guzmán’.

