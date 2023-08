‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



Noche tras noche, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escogen minuciosamente los 36 integrantes de la escuela y quienes finalmente competirán y perfeccionarán sus habilidades para llegar a la gran final.

En el capítulo nueve del programa de imitación, se presentó un participante muy peculiar, pues tras imitar al cantante de música popular Jessi Uribe y con la negativa del jurado, este le preguntó el motivo por el cual se presentó con máscara al escenario, pues durante la presentación no se quitó la máscara de lucha libre.



En los primeros segundos de su presentación el imitador obtuvo los tres botones rojos, y al seguir cantando sin importarle, Amparo Grisales le solicita que pare la canción y el maestro César Escola procede a preguntarle por qué hace su presentación con máscara, inmediatamente Grisales asegura “porque ya bajaron los aliens, ya están entre nosotros”.

Jessi Uribe JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA llegó con el disfraz de luchador 🤣 raro si fue. #YoMeLlamo pic.twitter.com/kqmvJqQLkl — Mary 🩵 (@marysolchavanel) August 9, 2023

El hombre procede a indicar que el motivo por el que tiene la máscara es muy grande y tiene una historia muy larga, “yo quise venir con máscara porque Amparito me tiene odio, no sé por qué”.



Tras las declaraciones del misterioso participante, Amparo Grisales no pudo ocultar su enojo asegurando: “yo no odio a nadie para empezar, porque soy una mujer muy espiritual y la gente que me ha hecho mal la bendigo, la suelto y lo dejó ir, así que no te conozco ni con máscara, ni sin ella, además yo no tengo esos sentimientos, qué pena contigo”.



“Me disculpa Amparito, para usted mi respeto y admiración, me pueden dar la oportunidad con otra canción”, agregó el imitador de Jessi Uribe.

El jurado indicó que le podría cantar un segundo sencillo solamente si se quitaba la máscara, a lo que él respondió con firmeza: “no me la voy a quitar”.



De igual modo, los usuarios de las redes sociales indicaron sus opiniones sobre la participación del misterioso hombre enmascarado.

quien sufrió más jesucristo o los jurados teniendo que aguantarse a lady gaga y a jessi uribe de la wwe #YoMeLlamo — julieta lvs sabrina 💌 (@formulaofdove) August 9, 2023

#YoMeLlamo @YomeLlamo @CaracolTV Yo Me Llamo Jessi Uribe, de nuevo producción con sus personajes ridículos que avergüenzan y ofenden al artista original. — Juan Celis (@Juankcelis) August 9, 2023

#YoMeLlamo hay María que es eso... A poco Jessi Uribe se dedica a la lucha libre — A/Ndrea Jaramillo 1989-2016 (@andreajaramil14) August 9, 2023

PUES NO ME LA QUITO

JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA

QUÉ LE PASABA #YoMeLlamo pic.twitter.com/3vBNdFkU3f — Rue🍄🐰🇨🇴 (@rue_yu34) August 9, 2023

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

