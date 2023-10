'Yo me llamo' indicará esta noche a los televidentes cómo ganarse $100 millones

El programa de ‘Yo me llamo’, en el capítulo del 4 de octubre, hizo la entrega de más de 100 millones de pesos al imitador de Alci Acosta.



La encargada de elegir al participante ganador fue la presentadora creada con inteligencia artificial, ‘Sinfoni’ quien se encarga de calificar a los imitadores en cada presentación para dar el ganador.

El concursante escogió la estatuilla de Petrona Martínez de las decenas que había en el escenario, asegurando lo siguiente:



“Yo sabía que estaban aquí, que la Petrona me iba a dar esta suerte. Gracias a Colombia y a todos porque hace unos minutos estaba en riesgo, y ahora todo cambia y me llevó este premio” aseguró entre lágrimas.

Cuando parecía que iba a finalizar el episodio del 4 de octubre, 'Sinfoni' apareció nuevamente de manera sorpresiva en la pantalla, dando una buena noticia para los seguidores del programa.

“Ustedes han hecho de ‘Yo me llamo’ el programa favorito de Colombia, por eso mis algoritmos me hacen pensar que estoy en deuda. Así como entregué a ‘Alci Acosta’ 100 millones de pesos, quiero entregarle a un colombiano la misma cifra de dinero y convertirlo en millonario”, dijo la inteligencia artificial.



Las instrucciones para participar por el jugoso premio serán públicas en el capítulo de hoy 6 de octubre para que la siga y pueda ganarse los 100 millones de pesos.



Esto es lo que dicen en redes sociales sobre esta oportunidad de hacerse millonarios rápidamente, tales como los siguientes: "me lo gano yo", "quiero participar como televidente", "cómo hago para participar" y miles de comentarios de usuarios que quieren saber como participar.

Los cambios de 'Yo me llamo' para esta temporada de la voz de César Escola

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

