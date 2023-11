‘Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa’ fue el gran ganador de 100 millones en ‘Yo te reto’

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Symphony’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los ocho competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de 'Yo Me Llamo', y en el que día tras día reciben apoyo de expertos para alcanzar al máximo el parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 79 de la competencia, con los cuatro concursantes que avanzaron en ‘Yo te reto’, especial donde invitaron a ocho imitadores de las demás temporadas de ‘Yo Me Llamo’ en Colombia a concursar con los ocho semifinalistas de la actual por 100 millones de pesos y en varios duelos fueron quedando eliminados hasta escoger a los semifinalistas.



Otro aspecto que llamó la atención, es que el jurado de este especial de ‘Yo te reto’ son 80 colombianos que se inscribieron meses atrás y fueron seleccionados, ellos al escuchar el duelo deberán escoger por votación el doble que continuará en la siguiente fase del especial y podrá ganarse hasta 100 millones de pesos.

‘Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa’ se ganó 100 millones de pesos



Tras una muy difícil semifinal y una muy incierta y reñida final de ‘Yo te reto’ entre los imitadores exactos de Miguel Bosé y Gilberto Santa Rosa, los 80 jurados invitados escogieron el gran ganador, quien se llevó a casa el trofeo, 100 millones y la posibilidad de triplicar el jugoso premio.



Con un total del 71% de los votos, ‘Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa’ fue el primer doble exacto en ganarse el especial ‘Yo te reto’, mientras que Miguel Bosé obtuvo un 29% en la votación.



En medio del llanto y la emoción, ‘Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa’ tuvo la posibilidad de triplicar su premio y llevarse un total de 300 millones a casa, sin embargo, cuándo escogió el busto de su artista favorito, este no estaba premiado.



De ahora en adelante, el jurado aseguró estar más exigente que nunca, pues esperan la perfección de los ocho semifinalistas, los que no cumplan con lo exigido serán eliminados

