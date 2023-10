Yo Me Llamo: Elvis Crespo, Kany García y Bad Bunny le dijeron adiós a la competencia

'Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En la octava etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escuchan minuciosamente a los nueve competidores que fueron sentenciados y sólo seis continuarán en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

El capítulo 61 de la competencia, es uno de los más exigentes, pues son tres imitadores los que abandonan la Escuela de Yo Me Llamo, al no haber logrado la evolución necesaria para permanecer en el programa.

‘Yo me llamo’ es un programa de la televisión colombiana de imitación. Foto: Instagram(@yomellamo)

¿Quiénes fueron los participantes que le dijeron adiós a ‘Yo me llamo’?

En el show de la noche, se presentaron los imitadores de Gilberto Santa Rosa, Ángela Aguilar, Bad Bunny, Héctor Lavoe, Kany García, Celia Cruz, Carin León, Elvis Crespo y Ryan Castro, de los nueve participantes solo seis continuarán su historia en el programa de imitación.

El primero en escoger quién no se llama como su artista y no continua en la Escuela de la imitación, fue el maestro César Escola, quien dijo: “para mí, esta noche no se llama Elvis Crespo”.



“La verdad estoy un poco afligido, fueron varios días y unas semanas compartiendo y conociéndonos con mis compañeros desde cero y he visto como evolucionan, como se tropiezan y como se levantan. Esta vez me caí y no me pude levantar y espero que Colombia entera haya disfrutado de mi show”, dijo el doble de Elvis Crespo.

Después, fue el turno de Pipe Bueno elegir quien no continuaría en ‘Yo me llamo’, el cantante escogió al doble exacto de Kany García, pues fue una presentación “muy pobre, comparada a las que los tiene acostumbrados”, aseguró el jurado.



La doble de la cantante puertorriqueña se despidió de sus compañeros y le pidió un abrazo a Amparo Grisales, quien se levantó de la mesa y despidió muy emotivamente a la imitadora.

Y por último, fue el turno de la ‘diva de Colombia’ quien entre lágrimas escogió el último imitador que le dijo adiós a ‘Yo me llamo’, ella dijo: “esta noche para mí no se llama Bad Bunny”.

