¿Se parecen? Ella es la imitadora de Thalía de ‘Yo me llamo’

Instagram: @Yomellamothalia2019 - @Thalía

La cantante y actriz mexicana Thalía, que comenzó su carrera artística en la década de 1980, es uno de los iconos de América Latina. La intérprete de canciones como 'Qué Será de Ti', 'Amor a la Mexicana' y 'No me Acuerdo' ha sido homenajeada en diferentes partes del mundo, por ejemplo la revista estadounidense 'Ocean Drive' la catalogó como la más grande estrella que ha exportado México en las últimas décadas.



Colombia es uno de los países en los que sus seguidores más le demuestra su cariño, y en el reality de Caracol Televisión 'Yo me llamo' quedó evidencia de ello. Conozca a Julieth Mejía, la imitadora colombiana de Thalía.