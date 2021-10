'Yo me llamo': así lucen los inolvidables ganadores de pasadas ediciones

El célebre programa ‘Yo Me Llamo’ volvió a las pantallas de los hogares del país este martes 26 de octubre. La ‘diva de divas’ Amparo Grisales regresa a la pantalla chica como jurado junto a César Escola y al cantante de música popular Yeison Jiménez

Desde la primera emisión del programa, en 2011, han ganado seis participantes el certamen, quienes vuelven a estar bajo el radar de los televidentes cada vez que inicia una nueva versión del reality, por lo que es común que los espectadores se pregunten qué pasó con sus vidas luego de salir victoriosos del show.



Muchos de ellos tienen en común que siguieron con sus personajes dando espectáculos en diferentes escenarios del país, sin embargo, otros se arriesgaron a lanzarse como solistas en la búsqueda de surgir como cantantes aprovechando la fama que les dio ‘Yo Me Llamo’.

Jorge Martínez - Rafael Orozco

Él fue el primer ganador del show en 2011. Desde entonces se ha dedicado a imitar al personaje en diferentes regiones del país y en eventos privados.



Sin embargo, hace poco Martínez mencionó que va a dejar de imitar a Rafael Orozco para apostarle a su carrera como artista durante una entrevista con la revista ‘Vea’.



“Siento nostalgia después de diez años porque ya dejo de caracterizar a Rafael Orozco y voy a lanzarme como Jorge Martínez, el intérprete. En noviembre estaré lanzando mi primera canción en todas las plataformas, es otro reto en mi vida, y así como me apoyaron en ‘Yo Me Llamo’ espero me apoyen en esta nueva etapa”.



Manuel Álvarez - José José

Fue el ganador de la segunda edición del programa en 2012, gracias a su interpretación del fallecido José José, uno de los cantantes de baladas románticas más recordados de los años 70 y 80.



Manuel Álvarez se vio involucrado en un escándalo en 2020, por una demanda que llegó a sus manos debido a que su expareja lo acusó ante las autoridades por no responder como padre por el hijo que supuestamente habían concebido juntos.



El intérprete en un principio negaba los hechos de manera rotunda, pero un juez ordenó la realización de las pruebas de ADN, que terminaron siendo positivas, lo que produjo que Álvarez se hiciera cargo del menor y pagara la cuota de manutención ordenada por la ley.



Entretanto, sigue caracterizando a José José, pero bajo el nombre de Manuel José. En estos momentos se encuentra realizando una gira en el sur del país.

Daniel Mora - Sandro de América

Desde que fue el campeón de ‘Yo Me Llamo’, en 2014, se ha dedicado a interpretar a su personaje en diferentes escenarios del país. Ha hecho giras y ha sido contratado para eventos privados que le han permitido vivir de su caracterización de Sandro de América, según informó ‘La Red’.



Durante una entrevista para el medio, el intérprete de Sandro también manifestó que se ha visto en problemas con su expareja, quien para el momento de la entrevista, no lo dejaba ver a su hija.



David Alsina - Nicky Jam

El primer artista reguetonero en ganar el concurso fue David Alsina, quien interpretó a Nicky Jam en 2017, desde entonces su show como intérprete del puertorriqueño le ha valido para realizar giras nacionales e internacionales.



Sin embargo, actualmente se encuentra trabajando en su propias canciones como Ditto, su nombre artístico. De hecho, está culminando el ciclo de Nicky Jam y dentro de poco tiempo dejará de interpretarlo para darle paso a su propia voz.

Robinson Silva - Julio Jaramillo

El Ruiseñor de América llegó a las pantallas de Colombia bajo la interpretación de Robinson Silva en 2018. Dos años le bastaron como Julio Jaramillo para darse cuenta que podía hacer carrera con su propio nombre.



Durante la pandemia se ha dedicado a grabar las canciones más icónicas de la música bohemia y popular. El pasado 27 de junio, lanzó al mercado ‘Decisión’, del compositor Carlos Emiro Saavedra que ya cuenta con más de 1,3 millones de reproducciones en YouTube.



"La pandemia me hizo reflexionar mucho en la vida, en ese momento empecé a estar con mi familia y decidí empezar a grabar algunas canciones. De toda la música bohemia escogí 12 temas que mas me gustaron y que grabé. Entonces ahí decidí Recopilar todas estas canciones para volverlas a revivír, pero como Robinson Silva". dijo el interprete de Julio Jaramillo a Bravissimo.



Sigue ejerciendo su papel como Julio Jaramillo, pero paralelamente trabaja en su carrera como solista.

Albert Sánchez - Roberto Carlos

El último ganador de ‘Yo Me Llamo' fue bien acogido por el público gracias a su interpretación de Roberto Carlos. De hecho, en estos momentos se encuentra realizando una gira por todo el país. Este 30 de octubre, por ejemplo, se presentará en La Dorada Caldas.

