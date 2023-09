La imitadora de Ángela Aguilar suscitó las críticas de los jurados de 'Yo me llamo', que, al parecer, no quedaron satisfechos con su interpretación.



La mujer, que ha sido una de las favoritas de la exigente tríada y los mismos televidentes por su maravillosa puesta en escena, recibió duros comentarios por parte del maestro César Escola.

Sin duda, la producción cada vez es más exigente, así que los participantes deben hacer todo lo que esté a su alcance y más para lograr ser el doble perfecto de su artista y mantenerse en la competencia.



En ese sentido, hay una línea muy delgada para las equivocaciones, según los jurados, que no perdonan error alguno ni dudan en decir las más fuertes críticas.



Tal es el caso del personaje de Ángela Aguilar, que salió al escenario con un gran vestido color crema, captando la atención de Amparo Grisales, Pipe Bueno y Escola que manifestaron su gusto por el elaborado diseño.



Sin embargo, no todo fue color de rosa para la imitadora, pues al finalizar su presentación, la tríada no quedó convencida con el desempeño que demostró en esta ocasión.

¿Qué dijeron los jurados?

Después de interpretar 'Cucurrucucú paloma', un clásico de la ranchera mexicana compuesto por Pedro Infante, los jueces afirmaron que su voz se quedó un poco corta en las partes más altas de la canción.



Esta pieza, característica por su exigencia en las notas más elevadas, provocó el sobre esfuerzo de la imitadora en su dicción, algo que se evidenció en el escenario, de acuerdo con los comentarios de los jurados.



"Cuando alguien que canta tan bien y nos ha mostrado antes unas presentaciones fantásticas, con Amparo estamos buscando detalles. Por ejemplo, el coro te dejó en descubierto que algunas notas no las alargabas y queríamos más. Entonces, no seas mezquina a la hora de dar esas notas que sí las puedes hacer", dijo Escola durante el episodio.



No obstante, la 'Diva de Colombia' estuvo en desacuerdo con la palabra que su compañero utilizó para referirse a la falta de los altos de la voz, diciendo que "mezquino" no era el término correcto, ya que sonaba muy despectivo, que en este caso era mejor "tacaña".



Sin embargo, esta también confirmó que deseaba ver los altos más presentes, sobre todo al final de la canción donde se necesitaban notas mucho más largas.



"Faltó eso, las notas largas, que te salieran fluidas. Te faltó el falsete en las últimas notas, se te acababa el aire y dejabas caer las notas sin mucha precisión, tú puedes, tú los has hecho, no ahorres en la voz", expresó Grisales.





