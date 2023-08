El cantante Jon Bon Jovi es reconocido por haber vendido millones de discos a lo largo de su carrera artística alrededor del planeta.



Bon Jovi reúne alrededor del mundo millones de seguidores que aman el tipo de música que hace, además del liderazgo carismático del cantante, transformándose con su banda, en una de las más duraderas de la industria de la música.

Pues ahora, su doble perfecto se presentó en el reality musical ‘Yo me llamo’. En el escenario había una moto para acompañar al imitador con música de fondo de la banda, y así darle rienda suelta a todo su talento.



Debido a su perfecto inglés, dejó sorprendidos a todos los jurados,en especial a César Escola y Pipe Bueno, quienes no entendían que estaba pasando.



Bon Jovi, de ‘Yo me llamo’, aprendió a hablar inglés de manera autodidacta debido a su fuerte pasión por la música rock, por lo que aprendió un gran número de canciones de esta agrupación y de otras más.

Además, perfeccionó el idioma trabajando en call centers en el que los clientes son estrictamente estadounidenses.



A pesar de eso, solo logró dos luces verdes, pues César Escola no quedó convencido con la presentación y le oprimió el botón rojo, lo que lo obliga presentarse en una nueva audición para que sea admitido totalmente en la escuela de ‘Yo me llamo’.



A pesar de eso ‘Bon Jovi’ de ‘Yo me llamo’, se alegró al tener una nueva oportunidad de presentarse y dar lo mejor de sí, prometiendo que convencerá a César Escola de que es el el doble perfecto del cantante de Rock ya mencionado.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

