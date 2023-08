‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar los corazones de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la tercera etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, escucharán minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los eliminados, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, quienes analizan el aspecto físico, vocal y de evolución que han tenido hasta el momento.



Una de las imitadoras que más logró conmover al jurado, fue ‘Yo Me Llamo Ángela Aguilar’, quien al interpretar ‘La Malagueña’ fue elogiada ampliamente por el jurado.



Al mismo tiempo, Pipe Bueno y César Escola la felicitaron por ‘la apropiación del personaje’ que tiene hasta el momento y reveló una experiencia que vivió junto a la verdadera Ángela Aguilar y su padre Pepe Aguilar.



Al finalizar la presentación, el conductor del reality show, Carlos Calera, le indicó que había activado el “‘erizómetro’ de Amparo Grisales al 200%”.

A su vez, la ‘diva de Colombia’, Amparo Grisales, elogió a la imitadora asegurando: “Ay, Ángela, siempre me haces llorar, eres espectacular. Ese paso de la voz de cabeza, a los falsetes, es una cosa de locos, eres un genio. Luego esa gran cantidad de aire que necesitas para hacer esos alargues, yo te digo que ganaste la maratón de esos alargues y finales, además, me trajiste los ‘gallitos’ que era lo único que te faltaba”.



La doble ‘exacta’ de Ángela Aguilar respondió: “es que mi papá, nunca me deja ‘pelar’ ni una nota, hasta me regañó el día de la presentación”.



Del mismo modo, Pipe Bueno la felicitó por la apropiación del personaje que tiene, asegurando que es verdad, y que él ha sido testigo de la exigencia de Pepe Aguilar, en las presentaciones de su hija.

“Estaba en un estudio con Pepe Aguilar, hablando de un tema ‘x’ y su hija estaba en la cabina realizando una grabación y a ella se le fue una nota, solo una notita, de inmediato Pepe volteó a mirar y le dijo: “Ángelita, que pasa” (...) Por eso es de admirar el talento vocal que tienes, porque meterse en esa camisa es una cosa brava y muy pocos lo logran”, indicó el tercer jurado, Pipe Bueno.



Así mismo, la presentación de ‘Yo Me Llamo Bad Bunny, Celina González y Pipe Bueno’ no logró conquistar a los jurados, por lo que le dijeron adiós a la competencia.

