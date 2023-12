‘Yo Me Llamo Ángela Aguilar’ cometió un ‘error imperdonable’ e irá a eliminación

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas. En las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En esta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Symphony’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los ocho competidores que lograron asegurar su cupo en la semifinal de 'Yo Me Llamo', y en el que día tras día reciben apoyo de expertos para alcanzar al máximo el parecido con sus artistas favoritos.



En el capítulo 81 de la competencia, donde los ocho semifinalistas se presentan noche tras noche, con el fin de afinar los pequeños detalles que los aleja de ser el doble exacto, los imitadores se enfrentan entre sí para salvarse de ir al reto de eliminación.



El segundo grupo está conformado por ‘Yo Me Llamo: Ángela Aguilar, Gilberto Santa Rosalia y Luis Miguel’, ofreció una noche llena de sentimientos y emociones, pues hubo unos artistas que evolucionaron y otros que evolucionaron y decepcionaron al jurado.

Son varios los concursantes a convertirse en ‘doble exacto’ que han hecho emocionar y han cautivado al jurado con sus presentaciones, sin embargo, otros han cometido grandes errores que los llevó a la noche de eliminación, una de ellas fue la imitadora de Ángela Aguilar que olvidó la letra de la canción.



“Te lo estamos diciendo con cariño y con respeto, pero son cosas que no deben pasar. Tienes compañeros que salen a darla toda, igual que tú, no obstante, un error de esos es grande. Debes enfocarte y concentrarte”, dijo Pipe Bueno tras el ‘imperdonable error’.



Por otro lado, Amparo Grisales no le dio mucha importancia y prefirió destacar la presentación, celebrando que superó el tropiezo con éxito, “porque hasta los más profesionales olvidan la letra de la canción”, dijo la ‘diva’.



Al finalizar las presentaciones del segundo grupo de concursantes, los integrantes del jurado dieron como ganador de la noche a ‘Yo Me Llamo Luis Miguel’, quien se ganó 5 millones de pesos. Por otro lado, los imitadores de ‘Rosalía, Gilberto Santa Rosa y Ángela Aguilar’ fueron enviados a la noche de eliminación.

