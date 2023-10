'Yo me llamo': imitadora de Amy Winehouse recuerda el día más especial en el programa

En la noche de eliminación, una de las favoritas de la nueva temporada de ‘Yo me llamo’, salió del reality junto con otros dos participantes.



Pese a que en ocasiones anteriores siempre destacaron las actuaciones de Amy Winehouse, en su última presentación los nervios le pasaron factura, siendo duramente corregida por el jurado, lo que llevó a que la eliminaran del programa.

Después de la eliminación, Amy Winhouse de ‘Yo me llamo’ confesó cuál fue el momento más especial que vivió en el reality.



Inició asegurando que “la noche de eliminación estuvo dura y tensa. Claramente, la competencia cada vez se pone más fuerte, pero yo me voy porque di lo mejor de mí”.



“Me quedo con cada comentario que me hicieron los jurados en algún momento, las críticas constructivas y el compañerismo de los chicos. Los admiro por su constancia y perseverancia”, aseguró la imitadora después de su eliminación del programa.

La joven aceptó que el tema que interpretó en el escenario fue un verdadero reto, en el que dio el máximo como en las anteriores presentaciones, pese a que los nervios se apoderaran de ellas en medio del show.



En su despedida, recordó cuál fue el momento más hermoso que vivió durante su estancia dentro del programa y confesó que fue haber conmovido hasta las lágrimas al jurado y al público cuando interpretó la canción 'Back to black'.



En ese momento, cuando comenzó a entonar el tema, los jurados quedaron hipnotizados con su interpretación y, sin pensarlo, oprimieron el botón verde para darle un cupo en la escuela de música de 'Yo me llamo'.



Amparo Grisales tomó la palabra y expresó: “Ese icono, esa mujer tan impresionante que yo amo y adoro, que tú la traigas a este escenario, con esa maravilla de voz que es tan difícil, tan compleja de conseguir. Con esa actitud y la magia cuando apareciste”.

La concursante reveló que imitar a Amy Winehouse se le facilitó debido a que estudió música contemporánea y que ahora quiere dedicarse de lleno a vivir de ello.

Carlos Manjarres, 'Yo me llamo Silvestre", habla de su pasión por el vallenato

