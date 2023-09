El programa de Caracol Televisión, ‘Yo me llamo’, que busca al doble perfecto de un cantante reconocido, sigue encabezando el entretenimiento en las noches colombianas, y uno de los innegables factores de éxito es la presencia de Amparo Grisales en el jurado.



En la noche del 31 de agosto, Amparo y César Escola protagonizaron una pequeña discusión con uno de los participantes: el imitador del reguetonero puertorriqueño, Daddy Yankee.

Para interpretar la canción ‘Pose’, los maestros de la escuela del programa le recomendaron al participante preparar una coreografía en la que, valga la redundancia, posara cada vez que el coro de la canción dijera “pose”.



El concursante se presentó y, para sorpresa de los jurados, que vieron el entrenamiento, no hubo ninguna coreografía. César Escola habló primero y dejó claro que no disfrutó la presentación, y regañó fuertemente a ‘Daddy Yankee’ por desobedecer a los maestros.



Luego habló Amparo, quien, pese haber disfrutado de la interpretación y haberse ‘erizado’, como suele expresar su emoción, se sumó a la reprimenda de su compañero jurado, y agregó que ella, incluso, hizo poses en la canción para tratar de “soplarle” al cantante lo que debía hacer.



“Uno tiene que mirar a su público”, dijo Grisales, a lo que el participante respondió, confundido, que sí vio las poses, pero pensó que la jurado estaba disfrutando, así que sólo “metió más energía”, lo que no fue suficiente para llevarse la aprobación unánime de los jueces.

Al final, ‘Daddy Yankee’ salió del escenario regañado pero aplaudido por el público, que pareció haberse gozado la presentación.



Por otra parte, el programa anunció en el capítulo de ayer la llegada de ‘Symphony’, la inteligencia artificial que otorgará millonarios premios con base en sus propios análisis automatizados del desempeño de los concursantes.

Vea el video original de la canción 'Pose'

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO