Participante trans regresó a Yo me llamo pero no habló con Amparo Grisales

En el 'ojo del huracán' estuvo Amparo Grisales, actual jurado del concurso 'Yo me llamo'. La 'diva de Colombia' recibió cientos de críticas en redes sociales por algunos comentarios que hizo durante la presentación de una concursante que interpretó a Britney Spears.

Tras terminar su imitación, Grisales se puso de pie, tomó un lupa y caminó hasta la concursante.



- Hola, 'amigui'. Vengo mirarte de cerca. Muy linda, muy linda... - dijo la actriz, mientras se acercaba con la lupa a las partes íntimas de la interprete. Después de dejar el escenario, los jueces siguieron comentando la presentación de la joven.



- ¿No se dieron cuenta de que es hombre? - dijo Amparo Grisales a los otros jurados.



El hecho causó indignación en varios televidentes que consideraron que Grisales estaba enviando un mensaje de transfobia. Entre ellos, la Red Comunitaria Trans que señaló que lo ocurrido en 'Yo me llamo' legitima la violencia y culpabiliza a las víctimas de la transfobia por no contar que son trans.

La transfobia no tiene fronteras. Estoy que echo chispas con esta grosería de @Amparo_Grisales en contra de una participante trans en #YoMeLllamo



¿Cómo es posible que nadie la haya increpado?, ¡¿CÓMO?!pic.twitter.com/4yjq9YWMM6 — Láurel Miranda (@laurelyeye) November 6, 2021

Tras el suceso, 'Caracol Televisión' anunció que la participante estaría en la emisión de este viernes 12 de noviembre. "Fin de la polémica", se escuchó en el anuncio pues la jurado se disculpó con Natalia Sierra, la imitadora de Britney.



"Si ofendí a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol, una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos", señaló Grisales.



(Lea también: Amparo Grisales pide disculpas por lo sucedido con participante trans).



Durante la emisión del viernes, Sierra realizó un impresionante show de imitación de la cantante estadounidense. Al finalizar, le manifestó a Carlos Calero que estaba muy feliz de estar en el escenario de 'Yo me llamo'.



Sin embargo, no hubo ninguna interacción con Grisales ni los otros jurados: el reencuentro nunca se dio.



Por su parte, la imitadora le deseó lo mejor a los demás concursantes y se retiró del escenario.

