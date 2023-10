Amparo Grisales pelea con César Escola por Yo me Llamo Alejandra Guzmán: 'Es hombre'

A medida que avanza la competencia de 'Yo Me Llamo', los jueces se ponen más exigentes y le piden a los participantes que cuiden todos los detalles en su presentación, desde la voz hasta la forma en la que lucen, para que puedan alcanzar un nivel alto de parecido al artista original.

En el capítulo del lunes, 9 de octubre, se presentó ante los jurados el imitador de Alejandra Guzmán con la canción 'Eres'. Ella llevaba un voluminoso vestido de color verde menta, y unos guantes y botas color negro.



Al terminar su canción, como es de costumbre, los jurados dicen diferentes comentarios sobre la presentación, sin embargo, en esta ocasión ellos no coincidieron. Por su parte, Amparo Grisales afirmó que el rostro del imitador no se parecía al de la artista original.



“Ella en la cara no se parece a Alejandra (…) Te has pulido más el maquillaje, el peinado te lo hiciste igual, la pinta está divina, o sea, estás divina, pero yo hablo en el conjunto (... ) En la voz no sentí a Alejandra casi nunca”, comentó la actriz.

Cuando fue el turno de César Escola, él mostró su desacuerdo con lo que dijo ‘La Diva de Colombia’.



“Yo quiero reconocer que hay un trabajo detrás, pero no nos olvidemos, es un hombre (…) Y voy a reconocer que para que un hombre logre esto que está haciendo”, comentó.



En ese momento, Amparo Grisales lo interrumpió y dijo que no porque sea un hombre se le pueden dejar pasar cosas y aseguró que muchos hombres han logrado sonar como mujeres.

Luego de esto no siguieron con la discusión, pero en redes sociales los seguidores del programa tuvieron comentarios divididos, pues algunos aseguraron que Amparo Grisales tenía razón y que la imagen original del artista se debía respetar. Pero otros internautas aseguraron que el imitador de Alejandra Guzmán tenía una gran habilidad para interpretarla, independientemente de su género.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

